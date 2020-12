Κοινωνία

Ιδιοκτήτης ταβέρνας “Ο Κρητικός”: Πρώτη φορά Πρωθυπουργός μου πλήρωσε τα έξοδα

Τι είπε για την προ ημερών επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη και τη διανομή φαγητού σε άπορους συμπολίτες μας.

Αποκαλυπτικός για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ταβέρνα “Ο Κρητικός” στην Αμφιάλη, ανήμερα των Χριστουγέννων και τη διανομή φαγητού και δώρων σε άπορους, ήταν ο ιδιοκτήτης, Δημήτρης Καρκανοραχάκης.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, θέλησε να ευχαριστήσει τον Πρωθυπουργό για το ενδιαφέρον του και σημείωσε: «Πρώτη φορά Πρωθυπουργός μου πλήρωσε τον χασάπη, τον φούρνο, τις μπουκάλες, μου έφερε ψυγεία…». Υπενθυμίζεται πως ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης ταβέρνας ετοιμάζει και διανέμει φαγητό σε ευάλωτους συμπολίτες μας, εδώ και πολύ καιρό.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Καρκανοραχάκης στάθηκε ιδιαίτερα και στην Υφυπουργό Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία βρέθηκε στην περιοχή και επισκέφθηκε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Αναλυτικά η ανάρτηση που έκανε στο Facebook:

«Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για το πόσες μερίδες δώσαμε... θα μιλήσουμε για το ότι για πρώτη φορά ένας Έλληνας Πρωθυπουργός μου πλήρωσε τον χασάπη, τον φούρνο, τις μπουκάλες μου, μου έφερε ψυγεία. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό... το θέμα είναι ότι μου έστειλε την υφυπουργό Εργασίας και Πρόνοιας, Δόμνα Μιχαηλίδου και πήγαμε σε ορφανά παιδάκια που μένουν μόνα τους και πήγαμε να γνωρίσει εγκύους στην παραγκούπολη του Περάματος, ανήλικες εγκύους με σύνδρομο down που μένουν σε παράγκες χωρίς ρεύμα. Μιλάμε για Έλληνες (όχι Ρομά) που είναι σύνηθες δυστυχώς να μένουν χωρίς ρεύμα... Έκατσε τέσσερεις ώρες μαζί μου και σκαρφάλωσε στα βράχια για να δει που μένουν, που από την δυσοσμία έκανα εμετό. Και πάλι, τους είπε για τα επιδόματα, τους κατέγραψε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν γνώση ούτε για τα επιδόματα, ούτε έχουν λεφτά να δώσουνε 20€ για να κάνουν τις αιτήσεις σε έναν λογιστή για να πάρουν αυτά που δικαιούνται από το Κράτος. Εδώ μένουν χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό. Ευχαριστώ που ήρθε και τα είδε και είμαι σίγουρος ότι επειδή έκλαψε θα κάνει κάτι σίγουρα!»