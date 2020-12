Κοινωνία

Πρωτοχρονιά με αυστηρά μέτρα και χιλιάδες αστυνομικούς στους δρόμους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΕΛΑΣ θα ρίξει ιδιαίτερο βάρος σε ελέγχους που θα διενεργηθούν σε πλατείες, ΜΜΜ και σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Τι ισχύει για τις συγκεντρώσεις σε σπίτια.

Περισσότεροι από 10.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται στους δρόμους όλης της χώρας την Πρωτοχρονιά, στο πλαίσιο των ελέγχων για την αποτροπή διάδοσης του κορονοϊού. Τα περιοριστικά μέτρα θα είναι ανάλογα με αυτά των Χριστουγέννων, αλλά οι έλεγχοι που θα πραγματοποιούνται θα είναι εντατικότεροι.

«Αυτό που έχει πρωταρχική σημασία είναι μην χάσουμε την Πρωτοχρονιά ό,τι καταφέραμε να κερδίσουμε τα Χριστούγεννα», τονίζει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεόδωρος Χρονόπουλος και προσθέτει: «Γιορτάζουμε με μέτρο και ευθύνη, προσέχουμε και παραμένουμε υγιείς».

Από σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, στις 22:00 έως τις 5:00 το πρωί, απαγορεύεται η κυκλοφορία, με εξαιρέσεις για λόγους υγείας, εργασίας και βόλτας οικόσιτου ζώου, σύμφωνα με την Αστυνομία. Στο διάστημα αυτό μπορεί να υπάρξει και διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικούς οδικούς άξονες, τόσο της Αθήνας, όσο και άλλων μεγάλων πόλεων, προκειμένου να ελεγχθούν όλα ανεξαιρέτως τα οχήματα που κινούνται. Σημειώνεται ότι για τη μετάβασή τους σε ρεβεγιόν οι πολίτες πρέπει να στέλνουν sms με τον κωδικό 6 στο 13033 και αντίστοιχο για την επιστροφή.

Η ΕΛΑΣ θα ρίξει ιδιαίτερο βάρος σε ελέγχους που θα διενεργηθούν σε πλατείες, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Οσον αφορά σε συγκεντρώσεις σε σπίτια, υπενθυμίζεται ότι επιτρέπονται μέχρι εννέα άτομα. Η Αστυνομία μπορεί να μπει σε σπίτια με την παρουσία εισαγγελικού λειτουργού μετά από καταγγελία, ενώ για παράβαση το πρόστιμο για τον οικοδεσπότη είναι 3.000 ευρώ και για τους παρευρισκόμενους 300 ευρώ.

Σχετικά με την προσέλευση των πιστών στους ναούς, σημειώνεται, ότι οι επικεφαλής των τοπικών αστυνομικών Υπηρεσιών είναι σε επικοινωνία με τους μητροπολίτες και τους ιερείς των ενοριών, προκειμένου να τηρηθούν οι περιορισμοί, που είναι οι εξής: Ενα άτομο ανά δεκαπέντε τετραγωνικά, δύο μέτρα απόσταση και μέχρι είκοσι πέντε άτομα μέσα στην εκκλησία ή έως πενήντα άτομα στους μητροπολιτικούς ναούς και πάντα με μάσκες. Διευκρινίζεται, ότι η μετάβαση στους ναούς γίνεται επίσης υποχρεωτικά με SMS και κωδικό 6 στο 13033.

Τέλος, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το διήμερο των Χριστουγέννων (24-25/12) πραγματοποιήθηκαν συνολικά 140.000 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 3.300 παραβάσεις και συνελήφθησαν δέκα άτομα.