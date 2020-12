Αθλητικά

Πέθανε ο Θεόδωρος Μπαχάρογλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η είδηση της απώλειας του σκόρπισε θλίψη στους κύκλους του μπάσκετ, αφού υπηρέτησε το άθλημα με αυταπάρνηση, ήθος, ευγένεια και συνέπεια.

Έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία 73 ετών, ο διοικητικός παράγοντας του μπάσκετ Θεόδωρος Μπαχάρογλου.

Η είδηση της απώλειας του σκόρπισε θλίψη στους κύκλους του μπάσκετ και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, αφού υπηρέτησε το άθλημα με αυταπάρνηση, ήθος, ευγένεια και συνέπεια.

Σε νεαρή ηλικία υπήρξε καλαθοσφαιριστής του Εσπέρου, ενώ μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας συνέχισε να ασχολείται με το ερασιτεχνικό μπάσκετ από διάφορες θέσεις ευθύνης. Υπήρξε καθηγητής στην Τεχνική Σχολή "Δημόκριτος" και στη συνέχεια εκπροσώπησε το αθλητικό Σωματείο "Δημόκριτος" στις Αρχές του Μπάσκετ.

Διετέλεσε σύμβουλος και στη συνέχεια Γενικός Γραμματέας και Ταμίας της ΕΚΑΣΘ. Ήταν στέλεχος της Ανανεωτικής Καλαθοσφαιρικής Κίνησης Θεσσαλονίκης, διετέλεσε σύμβουλος της ΕΟΚ.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα (31/12) με τα ενδεδειγμένα πρωτόκολλα στον Ιερό Ναό Αναστάσιος του Κυρίου (Κοιμητήρια δρόμο προς Θέρμη).