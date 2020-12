Οικονομία

Κατάθεση πινακίδων ψηφιακά με πέντε κλικ

Η διαδικασία θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ-myCAR. Αναλυτικά τα πέντε βήματα.

Πέντε κλικ αρκούν στο ποντίκι του υπολογιστή από τους ιδιοκτήτες οχημάτων, σε περίπτωση που θέλουν να καταθέσουν ψηφιακά τις πινακίδες και να τα θέσουν σε ακινησία. Η διαδικασία θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ myCAR η οποία πρόκειται να ανοίξει όταν δημοσιευθεί η σχετική απόφαση.

Τα πέντε βήματα περιγράφει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τη διευκόλυνση των ιδιοκτητών οχημάτων. Ειδικότερα σύμφωνα με τις οδηγίες: Οι ιδιοκτήτες αφού πληκτρολογήσουν mycar.aade.gov.gr, και περάσουν το user name και το password τους στο myTAXISnet, οδηγούνται στην αρχική σελίδα των τελών κυκλοφορίας, όπου έχουν δύο επιλογές εφαρμογών:

να κατεβάσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής των τελών

να λάβουν βεβαίωση μη οφειλής τελών, σε περίπτωση, που θέλουν να μεταβιβάσουν το όχημά τους.

Επιλέγοντας «Ψηφιακή Ακινησία/Κυκλοφορία», οδηγούνται στην σελίδα, όπου εμφανίζονται αυτομάτως ο ΑΦΜ τους, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματός τους και η τρέχουσα ημερομηνία. Σε περίπτωση που έχουν στην κατοχή τους περισσότερα από ένα οχήματα, τότε, κάνοντας κλικ στον αριθμό κυκλοφορίας, εμφανίζονται οι πινακίδες όλων των οχημάτων, ώστε να επιλέξουν για ποιο επιθυμούν να καταθέσουν ψηφιακά πινακίδες.

Επιπλέον, εμφανίζεται η κατάσταση του οχήματος (ΚΙΝΗΣΗ/ΑΚΙΝΗΣΙΑ).Επιλέγουν «Δήλωση Ακινησίας Οχημάτων».

Τότε, οδηγούνται στη σελίδα, όπου αναγράφονται αυτόματα τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα και του οχήματός του (Αριθμός Κυκλοφορίας, ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία, Διεύθυνση Κατοικίας ή Έδρας, ΔΟΥ).

Στη συνέχεια, κάνουν κλικ στο σχετικό κουτί, ώστε να δηλώσουν υπεύθυνα ότι

το όχημα θα φυλάσσεται σε κλειστό και περιφραγμένο χώρο δεν θα κυκλοφορήσουν το όχημα μετά τη θέση σε ακινησία αυτού.

Αν διαπιστωθεί ότι το κυκλοφορούν ή ότι το όχημα είναι σταθμευμένο, με τις πινακίδες επάνω, τότε -πλέον των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου εκπρόθεσμης πληρωμής-, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο τριπλασιάζεται στα 30.000 ευρώ και αφαιρείται για τρία χρόνια το δίπλωμα οδήγησης του κατόχου. Τέλος, οι ιδιοκτήτες αναγράφουν αναλυτικά τα στοιχεία του χώρου στάθμευσης όπου θα βρίσκεται το όχημα σε ακινησία.

Υπενθυμίζεται ότι οι πινακίδες αφαιρούνται από τον κάτοχο και διακρατούνται από τον ίδιο. Δεν απαιτείται πλέον η κατάθεσή τους στην ΔΟΥ. Ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που ο κάτοχος του -σε ακινησία- οχήματος επιθυμεί να το θέσει σε κυκλοφορία. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή myCAR ενημερώνει τον κάτοχο ότι η ψηφιακή κατάθεση πινακίδων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν έχει πληρώσει τέλη κυκλοφορίας ή δεν έχει ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το όχημα.