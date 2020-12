Αθλητικά

Σαπεκοένσε: Νέα τραγωδία για την βραζιλιάνικη ομάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τέσσερα χρόνια μετά το αεροπορικό δυστύχημα που την ξεκλήρισε, στο πένθος βυθίστηκε πάλι η βραζιλιάνικη Σαπεκοένσε.

Ο πρόεδρος της Σαπεκοένσε πέθανε από τον κορονοϊό. "Οι καρδιές μας είναι γεμάτες θλίψη καθώς αναφέρουμε το θάνατο του Πάολο Ρικάρντο Μάγκρο, προέδρου της Σαπεκοένσε", ανέφερε ο σύλλογος.

Ο Μάργκο ανέλαβε την Σαπεκοένσε τον Αύγουστο του 2019 και τους βοήθησε να τους οδηγήσει στην κορυφή της Serie B και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα φέτος.

Η ομάδα έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό το 2016, όταν η αποστολή είχε επιβιβαστεί στο μοιραίο αεροπλάνο που ταξίδευε για τον τελικό του Copa Sudamericana εναντίον του Atletico Nacional και συνετρίβη έξω από την πόλη της Κολομβίας.