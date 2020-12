Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ελλάδα: η θέση της στην παγκόσμια λίστα της πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια θέση βρίσκεται η χώρα μας, σε παγκόσμιο επίπεδο, όσον αφορά στα επιβεβαιωμένα κρούσματα, σε θανάτους και διασωληνώσεις.

Το 2020, που θα ασφαλώς θα μείνει στην ιστορία ως το «έτος της πανδημίας του κορονοϊού», φεύγει πλέον και μάλλον όλοι θα ήθελαν να το ξεχάσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα, μια βάσιμη πλέον ελπίδα χάρη στην έναρξη των εμβολιασμών.

Παρά, πάντως, τη μεγαλύτερη σφοδρότητα του δεύτερου κύματος στην Ελλάδα σε σχέση με το πρώτο κύμα της άνοιξης, κάτι που συνέβη σε πολλές ακόμη χώρες, τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία έως τις 30 Δεκεμβρίου δείχνουν ότι η χώρα μας κλείνει το έτος, έχοντας, μετά τη Φινλανδία, τα λιγότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανά εκατομμύριο πληθυσμού (13.174) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-27). Η Ελλάδα βρίσκεται στην 26η θέση της ΕΕ-27, με τη σκανδιναβική χώρα στην 27η.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η χώρα μας είναι μόλις 89η σε αναλογία επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Σε απόλυτο αριθμό κρουσμάτων (137.918, εκ των οποίων το 52,3% άνδρες) η Ελλάδα είναι 62η στον κόσμο.

Όσον αφορά τους θανάτους από την Covid-19, η Ελλάδα βρίσκεται παγκοσμίως στην 42η θέση σε απόλυτο αριθμό ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τον νέο ιό (4.788, εκ των οποίων σχεδόν το 60% άνδρες) και στην 44η θέση σε θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού (460). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα είναι 19η σε θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού, ενώ η Κύπρος είναι 27η, έχει δηλαδή τους λιγότερους θανάτους αναλογικά με τον πληθυσμό της.

Σχετικά με τους ασθενείς σε σοβαρή κατάσταση/διασωλήνωση, η Ελλάδα (με 443 στις 30/12) βρίσκεται στην 31η θέση στον κόσμο. Από άποψη διενέργειας διαγνωστικών τεστ για τον κορονοϊό, η Ελλάδα είναι 46η στον κόσμο σε απόλυτο αριθμό και 54η με βάση την αναλογία τους ανά εκατομμύριο πληθυσμού (322.248). Στην ΕΕ-27 η Ελλάδα είναι 19η σε τεστ ανά εκατομμύριο πληθυσμού.

Το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στη χώρα μας είχε αναφερθεί στις 26 Φεβρουαρίου, ενώ ο πρώτος θάνατος από Covid-19 στις 12 Μαρτίου 2020. Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη ξεκίνησαν στις 27 Δεκεμβρίου, σε μια φάση που τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19 είχαν ξεπεράσει το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Στις 31 Δεκεμβρίου το πρωί (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τη βάση δεδομένων worldometers.info, οι διαγνωσμένες λοιμώξεις του κορονοϊού στη Γη ήσαν περίπου 83,07 εκατομμύρια, τη στιγμή που ο παγκόσμιος πληθυσμός είναι γύρω στα 7,8 δισεκατομμύρια. Οι θάνατοι από Covid-19 διεθνώς, μέσα σε ένα έτος από το ξέσπασμα της πανδημίας στην Κίνα, είχαν φθάσει τους 1.812.226.