Κοινωνία

Κατασκοπεία στη Ρόδο: να αφεθεί ελεύθερος ζητά ο γραμματέας του τουρκικού προξενείου

Αίτημα για την αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης κατέθεσε στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου ο 35χρονος. Πώς θα κινηθεί ο 52χρονος μάγειρας.

Στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου προσέφυγε, δια της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου, ο 35χρονος γραμματέας του Τουρκικού Προξενείου στη Ρόδο, με αίτημα την αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης με περιοριστικούς όρους. Ο 52χρονος συγκατηγορούμενός του, πρώην μάγειρας πλοίου, δεν θα προσφύγει από πλευράς του στο δικαστικό συμβούλιο.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για υποστήριξη πολεμικής δύναμης του εχθρού από κοινού κατ’ εξακολούθηση, για παραβίαση μυστικών πολιτείας από κοινού κατ’ εξακολούθηση και για κατασκοπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με ενιαίο σκοπό, χρήση για διαβίβαση του κρατικού απορρήτου σε άλλον με σκοπό να προκαλέσουν κίνδυνο στα συμφέροντα του κράτους. Κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά την απολογία τους.

Η κ. Ανακρίτρια επεσήμανε στην διάταξή της ότι τα αποδιδόμενα στους κατηγορούμενους κακουργήματα τελέσθηκαν κατ’ εξακολούθηση και πλήττουν την αμυντική ικανότητα της χώρας θέτοντας σε κίνδυνο την εδαφική της ακεραιότητα. Επισημαίνει επίσης ότι καταβλήθηκε προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων αλλά και ότι διατηρούν επαφές με πρόσωπα που εξυπηρετούν τα συμφέροντα της χώρας που απειλεί την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας και ως εκ τούτου υφίσταται κίνδυνος να καταφύγουν στην Τουρκία, αλλά και να στρατολογήσουν νέα άτομα ώστε να αναπτύξουν αντίστοιχη παράνομη δράση ή ακόμα και να επαναλάβουν οι ίδιοι τις πράξεις αυτές!!

Η κ. Ανακρίτρια σημειώνει μάλιστα ότι δεν θεωρείται ούτε ο περιοριστικός όρος του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση ικανός για τον περιορισμό τους διότι η εγκληματική δράση έλαβε χώρα με τη χρήση μέσων τηλεπικοινωνίας και παρίσταται απολύτως επιβεβλημένη η προσωρινή τους κράτηση. Ο 35χρονος αιτείται την αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης, με οποιονδήποτε περιοριστικό όρο. Επαναλαμβάνει τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς και συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι οι επαφές του με τον 52χρονο ναυτικό είχαν αποκλειστικά κοινωνικό χαρακτήρα λόγω της καταγωγής του. Μιλούσαν, όπως διατείνεται, για οικογενειακά τους θέματα, για την μηχανοκίνηση και το φαγητό αλλά και για την… πανδημία του κορωνοϊού.

Υποστηρίζει ακόμη ότι η όλη υπόθεση είναι κατασκευασμένη από ένα άτομο που προέβη σε ανώνυμη καταγγελία και τον 52χρονο ενώ ισχυρίζεται ότι υπήρξε παράβαση ελευθεριών και δικαιωμάτων του. Διατείνεται ότι από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων της δικογραφίας αλλά και από την απολογία του συγκατηγορούμενού του δεν αποδεικνύεται η συμμετοχή του σε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη. Υποστηρίζει ότι το μόνο που υφίσταται είναι μια «λανθασμένη» ερμηνεία των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών σε συνδυασμό με την «λανθασμένη» εικόνα που δίδεται από τα ΜΜΕ στην Ελληνική Επικράτεια. Θεωρεί επίσης ότι η εμπλοκή του στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στα όσα κατέθεσε εις βάρος του ο συγκατηγορούμενος του ενώπιον των αστυνομικών οργάνων ενώ ισχυρίζεται ότι τα ανεκάλεσε με το απολογητικό του υπόμνημα, την απολογία του και την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση τους, ενώπιον της κ. Ανακρίτριας.

Σε ό,τι αφορά στην πρώτη δίωξη εις βάρος του τόνισε ότι από πουθενά δεν προκύπτει ότι έχει κηρυχθεί, ούτε βέβαια και επίκειται πόλεμος με την Τουρκία. Υποστηρίζει ότι κακώς θεωρείται ύποπτος φυγής τονίζοντας ότι έχει γνωστή διαμονή στη χώρα δεν έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του και κατά το παρελθόν δεν υπήρξε φυγόδικος ή φυγόποινος και δεν έχει κριθεί ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή παραβίαση περιορισμών διαμονής.

Υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει ότι θέλει να φύγει στο εξωτερικό προσθέτοντας ότι αν ήθελε να διαφύγει θα ήταν ευχερές να το είχε πραγματοποιήσει, εντός των πέντε ημερών που μεσολάβησαν από την προσαγωγή του έως και την εμφάνισή του για απολογία.

Υποστηρίζει ότι υπήρξε απόλυτα συνεργάσιμος από τη στιγμή της εκκίνησης της εις βάρος του ποινικής προδικασίας και ότι δεν προκύπτει ότι εφόσον αφεθεί ελεύθερος, πρόκειται να διαπράξει κι άλλες αξιόποινες πράξεις. Ισχυρίζεται επίσης ότι η θέση του ως γενικού γραμματέως του Προξενείου της Δημοκρατίας της Τουρκίας στη Ρόδο, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται εκ των ουκ άνευ ως πολιτικό αντίβαρο σε αβάσιμες κατηγορίες προσώπων που θέλουν για άγνωστους λόγους να δημιουργήσουν ένταση μεταξύ των δύο χωρών! Επαναλαμβάνει εξάλλου ότι σε περίπτωση που κριθεί ότι δεν επαρκεί η επιβολή περιοριστικών όρων, ώστε να εξασφαλιστεί η παρουσία του στην επ’ ακροατηρίω διαδικασία, τότε θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο επιβολής του περιοριστικού όρου του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση, τα έξοδα του οποίου θα καλύψει ο ίδιος.

Πηγή: dimokratiki.gr