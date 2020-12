Αθλητικά

Ο Τσιτσιπάς ανάμεσα στα 100 πιο όμορφα πρόσωπα του 2020

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται ανάμεσα στα 100 πιο όμορφα πρόσωπα του 2020 στον κόσμο, καταλαμβάνοντας μάλιστα την 57η θέση, μπροστά από ηθοποιούς, όπως ο Κρις Έβανς και ο Λούκας Μπράβο, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Essential Sports».

Είναι η δεύτερη φορά μετά το 2019, που κατάφερε να βρεθεί στη σχετική ξεχωριστή λίστα, αφού μπόρεσε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε περισσότερες από 135.000 διασημότητες, συμπεριλαμβανομένων ηθοποιών, τραγουδιστών και άλλων αθλητών.

Στη λίστα με τα «100 πιο όμορφα πρόσωπα του 2020», υπάρχουν επίσης και άλλοι αθλητές, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέσι. Ο Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει τη σεζόν του 2021 στο ATP Cup τον Ιανουάριο, πριν παίξει στο Australian Open.