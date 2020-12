Πολιτική

Lockdown: κυβερνητική τηλεδιάσκεψη για την τήρηση των μέτρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρωτοχρονιά όπως… Χριστούγεννα. Αυστηροί έλεγχοι σε κάθε επίπεδο από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά του κορονοϊού.

Tο σχέδιο που θα εφαρμοστεί τις επόμενες μέρες, για την αυστηρή τήρηση των περιοριστικών μέτρων για τον έλεγχο της πανδημίας ενόψει της πρωτοχρονιάς, εξετάστηκε σε κυβερνητική τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, με τη συμμετοχή κορυφαίων υπουργών και κυβερνητικών στελεχών.

Συγκεκριμένα το σχέδιο που συζητήθηκε κινείται σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση στο πρότυπο του σχεδίου των Χριστουγέννων, ειδικά για τις βραδινές ώρες της αλλαγής του χρόνου που εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Ήτοι, αυστηροί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται σε κάθε επίπεδο από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά του κορονοϊού μέσω του συγχρωτισμού, και όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, «οι αστυνομικοί θα κάνουν αλλαγή του χρόνου στους δρόμους».

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης τονίστηκε ότι έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο κάποιοι με ποικίλες δικαιολογίες να έχουν φύγει για διακοπές σε διάφορους προορισμούς. Προς τούτο, αποφασίστηκε να επιδειχθεί ιδιαίτερη αυστηρότητα στους ελέγχους στις πύλες εισόδου της χώρας και τήρηση δίχως παρεκκλίσεις όλων των πρωτοκόλλων και των περιοριστικών μέτρων καραντίνας.

Στην τηλεδιάσκεψη μετείχαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου 'Ακης Σκέρτσος, ο Αρχηγός της ΕΛΑΣ Μιχάλης Καραμαλάκης, ο επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 'Αγγελος Μπίνης, ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή Μιχάλης Μπεκίρης, ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής Γιώργος Μυλωνάκης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Θανάσης Κοντογεώργης.

Πρωτοχρονιά με αυστηρά μέτρα και χιλιάδες αστυνομικούς στους δρόμους

Περισσότεροι από 10.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται στους δρόμους όλης της χώρας την Πρωτοχρονιά, στο πλαίσιο των ελέγχων για την αποτροπή διάδοσης του κορονοϊού. Τα περιοριστικά μέτρα θα είναι ανάλογα με αυτά των Χριστουγέννων, αλλά οι έλεγχοι που θα πραγματοποιούνται θα είναι εντατικότεροι.

Από σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, στις 22:00 έως τις 5:00 το πρωί, απαγορεύεται η κυκλοφορία, με εξαιρέσεις για λόγους υγείας, εργασίας και βόλτας οικόσιτου ζώου, σύμφωνα με την Αστυνομία. Στο διάστημα αυτό μπορεί να υπάρξει και διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικούς οδικούς άξονες, τόσο της Αθήνας, όσο και άλλων μεγάλων πόλεων, προκειμένου να ελεγχθούν όλα ανεξαιρέτως τα οχήματα που κινούνται. Σημειώνεται ότι για τη μετάβασή τους σε ρεβεγιόν οι πολίτες πρέπει να στέλνουν sms με τον κωδικό 6 στο 13033 και αντίστοιχο για την επιστροφή.

Η ΕΛΑΣ θα ρίξει ιδιαίτερο βάρος σε ελέγχους που θα διενεργηθούν σε πλατείες, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Οσον αφορά σε συγκεντρώσεις σε σπίτια, υπενθυμίζεται ότι επιτρέπονται μέχρι εννέα άτομα. Η Αστυνομία μπορεί να μπει σε σπίτια με την παρουσία εισαγγελικού λειτουργού μετά από καταγγελία, ενώ για παράβαση το πρόστιμο για τον οικοδεσπότη είναι 3.000 ευρώ και για τους παρευρισκόμενους 300 ευρώ.

Σχετικά με την προσέλευση των πιστών στους ναούς, σημειώνεται, ότι οι επικεφαλής των τοπικών αστυνομικών Υπηρεσιών είναι σε επικοινωνία με τους μητροπολίτες και τους ιερείς των ενοριών, προκειμένου να τηρηθούν οι περιορισμοί, που είναι οι εξής: Ενα άτομο ανά δεκαπέντε τετραγωνικά, δύο μέτρα απόσταση και μέχρι είκοσι πέντε άτομα μέσα στην εκκλησία ή έως πενήντα άτομα στους μητροπολιτικούς ναούς και πάντα με μάσκες.