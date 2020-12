Κόσμος

ΗΠΑ: Πέθανε ο άνδρας που ομολόγησε δεκάδες φόνους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ήταν ο κατά συρροή δολοφόνος με τους περισσότεροιυς φόνους στις ΗΠΑ. Οι ομολογίες on camera.

Ο άνθρωπος που χαρακτηρίζεται από την αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία ως ο χειρότερος κατά συρροή δολοφόνος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Σάμιουελ Λιτλ, ο οποίος είχε ομολογήσει 93 φόνους, πέθανε χθες, Τετάρτη, σε ηλικία 80 ετών, ανακοίνωσε η διοίκηση των σωφρονιστικών ιδρυμάτων της Καλιφόρνια.

Η αιτία του θανάτου του θα καθορισθεί έπειτα από νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί στην κομητεία του Λος Άντζελες, όπου ήταν φυλακισμένος από τα τέλη του 2014.

Ο Σάμιουελ Λιτλ είχε ομολογήσει πως δολοφόνησε 93 ανθρώπους, στην μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες, και η ομοσπονδιακή αστυνομία, το FBI, έχει επιβεβαιώσει πως ήταν υπεύθυνος για τουλάχιστον 50 από τους φόνους αυτούς.

Αυτός ο πρώην πυγμάχος σκότωνε τα θύματά του, συχνά γυναίκες απομονωμένες και προερχόμενες από μειονότητες, καταφέροντάς τους ισχυρά χτυπήματα και στραγγαλίζοντάς τα.

Ο Σάμιουελ Λιτλ εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης από το 2014, όταν είχε βρεθεί ένοχος και καταδικασθεί για τον φόνο τριών γυναικών. Στη συνέχεια όμως είχε αναλάβει την ευθύνη και για δεκάδες άλλους φόνους που είχαν πραγματοποιηθεί στο διάστημα από το 1970 έως το 2005 σε μια δεκαπενταριά αμερικανικές πολιτείες και οι περισσότεροι δεν είχαν περάσει απαρατήρητοι.

Η αστυνομία πιστεύει πως όλες οι ομολογίες του Λιτλ είναι αξιόπιστες και έχει φτιάξει μια ιστοσελίδα στην οποία μπορεί κάποιος να δει τις μαγνητοσκοπημένες ομολογίες του δολοφόνου, ο οποίος αφηγείται, με μεγάλη ακρίβεια και μερικές φορές χαμογελώντας, τους φόνους τα θύματα των οποίων δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Πορτρέτα που σκιτσάρισε από μνήμης ο δολοφόνος έχουν επίσης δημοσιοποιηθεί σε μια προσπάθεια να βρεθούν τα θύματά του.

«Πολλοί απ' αυτούς τους θανάτους είχαν αρχικά θεωρηθεί αποτέλεσμα υπερβολικής δόσης ή πως οφείλονταν σε δυστύχημα ή είχαν απροσδιόριστα αίτια. Μερικά πτώματα δεν βρέθηκαν ποτέ», διευκρινίζει το FBI στην εν λόγω ιστοσελίδα.

Ο Σάμιουελ Λιτλ, επίσης γνωστός ως Σάμιουελ Μακντάουελ, είχε συλληφθεί για πρώτη φορά το 2012 σ' ένα κέντρο για αστέγους στο Κεντάκι. Είχε μεταχθεί τότε στην Καλιφόρνια στο πλαίσιο μιας υπόθεσης ναρκωτικών.

Όταν βρέθηκε εκεί, ίχνη DNA επέτρεψαν στις αρχές να τον συνδέσουν με τρεις ανεξιχνίαστες υποθέσεις και επέτρεψαν να καταδικασθεί το 2014 για τους φόνους τριών γυναικών που είχαν γίνει στο Λος Άντζελες, στο διάστημα ανάμεσα στο 1987 και το 1989. Και οι τρεις αυτές γυναίκες είχαν ξυλοκοπηθεί και στραγγαλισθεί.