Οικονομία

Αγωγός TAP: ξεκίνησε η μεταφορά φυσικού αερίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Ελλάδα οι πρώτες ποσότητες φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν μέσω του Διαδριατικού Αγωγού ΤΑΡ και του σημείου διασύνδεσης με τον ΔΕΣΦΑ στη Νέα Μεσημβρία.

Οι πρώτες ποσότητες φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν έχουν ήδη φτάσει στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, μέσω του Διαδριατικού Αγωγού ΤΑΡ και του σημείου διασύνδεσης με τον ΔΕΣΦΑ στη Νέα Μεσημβρία, καθώς και στην Ιταλία, μέσω του σημείου διασύνδεσης με την SNAM Rete Gas (SRG) στο Melendugno. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο ΤΑΡ σε συνέχεια της έναρξης εμπορικής λειτουργίας του αγωγού στις 15 Νοεμβρίου.

Ο Luca Schieppati, διευθύνων σύμβουλος του TAP, δήλωσε σχετικά: «Σήμερα είναι μία ιστορική μέρα για τον αγωγό μας, καθώς επίσης και για τις φιλοξενούσες τον ΤΑΡ χώρες και το ενεργειακό τοπίο της Ευρώπης. Ο ΤΑΡ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του δικτύου φυσικού αερίου της ευρωπαϊκής ηπείρου, συμβάλλοντας σημαντικά στο στόχο της ενεργειακής μετάβασης. Προσφέρουμε μία αξιόπιστη, οικονομικά αποδοτική και απευθείας διαδρομή μεταφοράς φυσικού αερίου στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης και όχι μόνο».

Η Marija Savova, επικεφαλής Εμπορικής Λειτουργίας του TAP, ανέφερε: «Οι πρώτες παραδόσεις φυσικού αερίου συνιστούν πραγματικό ορόσημο για την αγορά αερίου της Ευρώπης. Κι ενώ προσβλέπουμε στην παροχή μεταφορικών υπηρεσιών προς τους χρήστες του συστήματός μας (shippers) κατά τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια, αναμένουμε επίσης να ξεκινήσουμε και τη δεύτερη φάση του market test μας το καλοκαίρι. Μία δεύτερη, και δεσμευτική φάση, που θα επιστρέψει τη μελλοντική επέκταση του ΤΑΡ με τη δυνατότητα έως και διπλασιασμού της δυναμικότητας του αγωγού σε 20 bcm/a (δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το χρόνο)».