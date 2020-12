Κόσμος

Πρωτοχρονιά με φιέστες από τον... καναπέ λόγω Covid-19

Έπειτα από μήνες μέτρων, τα νέα κύματα της επιδημίας αναγκάζουν την πλειονότητα των κατοίκων της Γης να παρακολουθήσουν τους εορτασμούς για την έλευση του νέου έτους από τον καναπέ τους.

Ο πλανήτης ετοιμάζεται σήμερα να αποχαιρετήσει το 2020, μια χρονιά που σημαδεύτηκε από την πανδημία του κρονοϊού, η οποία αναγκάζει δισεκατομμύρια ανθρώπους να γιορτάσουν το νέο έτος στα σπίτια τους.

Έπειτα από μήνες περιοριστικών μέτρων, ακόμη και lockdown, λόγω της covid-19 που έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1,7 εκατομμύριο ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, τα νέα κύματα της επιδημίας αναγκάζουν την πλειονότητα των κατοίκων της Γης να παρακολουθήσουν τους εορτασμούς για την έλευση του νέου έτους από τον καναπέ του σπιτιού τους.

Από το Σίδνεϊ ως τη Ρώμη, οι κάτοικοι του πλανήτη θα παρακολουθήσουν σόου με πυροτεχνήματα ή άλλες εκδηλώσεις, εφόσον αυτές δεν έχουν αναβληθεί, από την τηλεόραση ή τον υπολογιστή τους.

Το μικρό αρχιπέλαγος Κιριμπάτι και τα νησιά Σαμόα στον Ειρηνικό θα είναι τα πρώτα που στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας που αποχαιρετούν το 2020, ενώ τα ακατοίκητα νησιά Χάουλαντ και Μπέικερ θα χρειαστεί να περιμένουν άλλες 26 ώρες.

Αν και δεν έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία, τα νησιά του Ειρηνικού θα ζήσουν και αυτά μια διαφορετική πρωτοχρονιά λόγω του κλεισίματος των συνόρων των χωρών, της απαγόρευσης κυκλοφορίας και του lockdown.

Απαγορεύονται οι συναθροίσεις

Στο Σίδνεϊ, τη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας, το διάσημο σόου με πυροτεχνήματα, που γίνεται κάθε πρωτοχρονιά, φέτος θα πραγματοποιηθεί χωρίς θεατές μετά την εμφάνιση μιας νέας εστίας της επιδημίας στο βόρειο τμήμα της πόλης, όπου έχουν καταγραφεί συνολικά 150 κρούσματα covid-19.

Ακόμη και τα σχέδια να επιτραπεί σε 5.000 εργαζόμενους πρώτης γραμμής στη μάχη κατά της επιδημίας να παρακολουθήσουν το σόου προκειμένου να τους ευχαριστήσουν ακυρώθηκαν. Οι περισσότεροι κάτοικοι θα αρκεστούν να παρακολουθήσουν από την τηλεόραση του σπιτιού τους τους εορτασμούς, καθώς δεν επιτρέπονται οι συγκεντρώσεις περισσότερων από 5 ατόμων.

Το ίδιο θα γίνει και στη Ρώμη, με τους κατοίκους της ιταλικής πρωτεύουσας να παρακολουθούν από το σπίτι τους τους εορτασμούς στο Circus Maximus. Είναι προγραμματισμένο ένα θέαμα διάρκειας δύο ωρών καθώς και ο φωτισμός των πιο εμβληματικών χώρων της πόλης. Στην Ιταλία έχει επιβληθεί lockdown ως τις 7 Ιανουαρίου και ισχύει απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τις 22:00.

Από τη Γαλλία ως τη Λετονία, περνώντας από τη Βραζιλία, αστυνομικοί και σε κάποιες περιπτώσεις στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί για να ελέγχουν την τήρηση της απαγόρευσης των συναθροίσεων και της απαγόρευσης κυκλοφορίας.

“Ελπίδα”

Στο Λονδίνο, που έχει πληγεί πολύ από την πανδημία, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Πάτι Σμιθ θα δώσει συναυλία σε live streaming προς τιμή των εργαζομένων στο βρετανικό εθνικό σύστημα υγείας (NHS) που πέθαναν από covid-19. Η συναυλία θα μεταδοθεί και από το YouTube.

Η Νέα Ζηλανδία, όπου εξακολουθούν να ισχύουν μόνο λίγοι περιορισμοί, θα είναι μία από τις λίγες χώρες παγκοσμίως των οποίων οι κάτοικοι θα μπορέσουν να γιορτάσουν την έλευση του νέου έτους ζωντανά.

Στο Ντουμπάι χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να παρακολουθήσουν ένα θέαμα με πυροτεχνήματα και λέιζερ στο Μπουρτζ Χαλίφα, τον υψηλότερο πύργο στον κόσμο, παρά την πανδημία. Όλοι όσοι βρεθούν εκεί θα πρέπει να φορούν μάσκα και να εγγραφούν χρησιμοποιώντας κωδικό QR.

Στη Βηρυτό, η οποία παραμένει υπό το σοκ της τεράστιας έκρηξης της 4ης Αυγούστου που προκάλεσε ανυπολόγιστες ζημιές στην πόλη, οι αρχές χαλάρωσαν τα μέτρα. Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύει μετά τις 3 το πρωί. Μπαρ, εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα άνοιξαν ξανά και έχουν προγραμματίσει μεγάλες γιορτές για την πρωτοχρονιά.

Φωτογραφίες και βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και δείχνουν εστιατόρια και κλαμπ γεμάτα, οδήγησαν τις αρχές του Λιβάνου να εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής νέου lockdown μετά την πρωτοχρονιά. Σε όλο τον κόσμο το αύριο προκαλεί ανησυχία. Στη Βραζιλία, τη χώρα με τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό νεκρών λόγω της covid-19, οι γιατροί φοβούνται ένα νέο κύμα της επιδημίας.

Στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να γιορτάζουν χωρίς μάσκες, ενώ η τηλεόραση έχει μεταδώσει εικόνες από αστυνομικούς να κλείνουν μπαρ γεμάτα ανθρώπους. Στις ευχές της για το νέο έτος η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ προειδοποίησε ότι η “ιστορική” αυτή κρίση που προκάλεσε η πανδημία πρόκειται να παραταθεί και το 2021, αν και το εμβόλιο φέρνει “ελπίδα”.