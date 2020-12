Life

Πρωτοχρονιά: φαντασμαγορικό υπερθέαμα υπόσχεται ο δήμος Πειραιά

Ακριβώς στην αλλαγή του χρόνου και τις πρώτες στιγμές του 2021, ένα συγχρονισμένο show φωτισμών, εναέριων πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών θα φωτίσει τον πειραϊκό ουρανό.

Με ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα πυροτεχνημάτων, βεγγαλικών και φωτισμών υποδέχεται σήμερα ο δήμος Πειραιά το νέο έτος. Το σύνθημα της αντίστροφης μέτρησης για την έλευση του 2021, ακριβώς ένα λεπτό πριν τον νέο χρόνο, θα δώσει ο Πύργος του Πειραιά, με τα φώτα του να πάλλονται σε ένα ειδικά προγραμματισμένο θέαμα με εναλλασσόμενα εντυπωσιακά χρώματα και δυναμική.

Ακριβώς στην αλλαγή του χρόνου και τις πρώτες στιγμές του 2021, ένα συγχρονισμένο show φωτισμών, εντυπωσιακών εναέριων πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών με χρώμα, ρυθμό και ένταση, θα φωτίσει τον πειραϊκό ουρανό σε ένα υπερθέαμα ορατό και από τις 5 Δημοτικές Κοινότητες, σε όλες τις γειτονιές του Πειραιά! Λίγη ώρα αργότερα, ο δήμος Πειραιά θα υποδεχθεί το πρώτο πλοίο που θα φτάσει στο μεγάλο λιμάνι για το 2021, το «BLUE STAR CHIOS», με τη φωταγώγηση του μνημείου του «Λέοντος του Πειραιώς» στο Χατζηκυριάκειο. Η δράση αυτή θα μεταδοθεί με live streaming από την ιστοσελίδα christmasinpiraeus.com και από τα youtube και facebook του destination piraeus. Ο δήμος Πειραιά καλεί τους δημότες να βγουν στα μπαλκόνια τους και να απολαύσουν το μοναδικό αυτό υπερθέαμα, το οποίο στέλνει, σε αυτή τη δύσκολη εποχή, μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας για το νέο έτος.

«Στόχος μας με τα φωτεινά θεάματα και τις εορταστικές δράσεις του Δήμου είναι να στείλουμε μηνύματα ελπίδας, αισιοδοξίας και χαράς στους δημότες μας και να δημιουργήσουμε εορταστική ατμόσφαιρα στην πόλη, πάντα με αίσθημα ευθύνης και σεβασμό στην κρισιμότητα των στιγμών εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Ο Δήμος Πειραιά διοργανώνει φέτος για πρώτη φορά στην αλλαγή του χρόνου ένα μοναδικό υπερθέαμα πυροτεχνημάτων, βεγγαλικών και φωτισμών, το οποίο θα είναι ορατό όχι μόνο στις 5 Δημοτικές μας Κοινότητες, αλλά και σε άλλες περιοχές του Λεκανοπεδίου. Παράλληλα, ο Δήμος υποδέχεται το πρώτο πλοίο που θα φτάσει στο λιμάνι για το 2021, το «BLUE STAR CHIOS», φωταγωγώντας το Λιοντάρι του Πειραιά. Μας ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών ακούμε πολλά θετικά σχόλια από τους δημότες μας και όχι μόνο, για τα φωτεινά θεάματα και τις εορταστικές μας δράσεις. 'Αλλωστε αυτός ήταν ο στόχος μας, να δημιουργήσουμε ένα κλίμα αισιοδοξίας και ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο στην πόλη μας. Θα ήθελα να καλέσω τους Πειραιώτες να βγουν στα μπαλκόνια τους στην αλλαγή του χρόνου για να απολαύσουν το μοναδικό αυτό θέαμα» δήλωσε ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.