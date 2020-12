Πολιτική

Παναγιωτόπουλος: περαιτέρω ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων το 2021

Αναφερόμενος στο 2020 παρατηρεί ότι ήταν μια χρονιά με αυξημένη γεωπολιτική ρευστότητα και πολυεπίπεδες προκλήσεις και απειλές ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.

Η περαιτέρω ενίσχυση της μαχητικής ικανότητας και του αποτρεπτικού μηχανισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, η συνέχιση της συνεισφοράς προς την κοινωνία και της ανάληψης πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της καθημερινότητας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους, αποτελούν τις προτεραιότητες της πολιτικής της ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το 2021, αδιαπραγμάτευτο στοιχείο της οποίας είναι η υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, τονίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος με την ημερήσια διαταγή του για το νέο έτος.

Αναφερόμενος στο 2020 παρατηρεί ότι «ήταν μια χρονιά με αυξημένη γεωπολιτική ρευστότητα, και πολυεπίπεδες προκλήσεις και απειλές ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή μας. Το 2020 παρά τις δυσκολίες τέθηκαν οι βάσεις για την επόμενη μέρα των Ενόπλων Δυνάμεων». Παράλληλα, υπενθυμίζει την «αποτελεσματική υπεράσπιση των συνόρων μας στον Έβρο, που είναι και ταυτόχρονα Ευρωπαϊκά σύνορα, καθώς και την ετοιμότητα και επιχειρησιακή ανάπτυξη των Ενόπλων Δυνάμεων, για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, και όλα αυτά εν μέσω πανδημίας» και προσθέτει: «σε αυτές τις δυσκολίες οι Ένοπλες Δυνάμεις κράτησαν ψηλά τη σημαία της αξιοπρέπειας και της εθνικής υπερηφάνειας δείχνοντας ότι σ' αυτό το χώρο εξακολουθεί να υπάρχει η Ελλάδα του καθήκοντος, της τιμής και των αξιών».

Απευθυνόμενος προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ο κ. Παναγιωτόπουλος επισημαίνει, μεταξύ άλλων: «Με την έλευση της νέας χρονιάς, οι Ένοπλες Δυνάμεις, τασσόμενες όπως πάντα στην πρώτη γραμμή, αφοσιωμένες στην υψηλή τους αποστολή, θα εξακολουθούν να λειτουργούν ως πυλώνας για την προαγωγή της εθνικής προσπάθειας για ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Θέλω να γνωρίζετε ότι η υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας αποτελούν αδιαπραγμάτευτα στοιχεία της πολιτικής μας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσουμε την ενίσχυση της μαχητικής ικανότητας και του αποτρεπτικού μηχανισμού των Ενόπλων Δυνάμεων διαθέτοντας ένα οργανωμένο και προτεραιοποιημένο σχέδιο για την κάλυψη των αμυντικών αναγκών και την ανανέωση των δυνατοτήτων μας. Για την επίτευξη αυτών έχουμε αναλάβει δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων, την απόκτηση σύγχρονων Οπλικών Συστημάτων και την ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, πολλές από τις οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί και βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης.

Το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας στοχεύει με αυτά τα μέτρα να βελτιώσει και να επιτύχει την αποτελεσματικότητα και την ισχυροποίηση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, που θα μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε την ικανότητα και την αξία τους, τόσο για την ασφάλεια των πολιτών της πατρίδας μας, όσο και για την ασφάλεια των πολιτών της Ευρώπης, για το καλό της ειρήνης στο πλαίσιο των αρχών που πρεσβεύει το Διεθνές Δίκαιο.

Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουμε και το 2021 να είμαστε δίπλα στην κοινωνία και να συνεισφέρουμε ενεργά με μέσα και προσωπικό, όταν και όπου οι περιστάσεις το απαιτήσουν και βέβαια στόχος της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας παραμένει η ανάληψη δράσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας, τόσο της δική σας όσο και των οικογενειών σας, με σκοπό να μπορείτε να επιτελείτε απερίσπαστα και στο ακέραιο την αποστολή σας».

Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας προσδοκά «το 2021 να αποτελέσει μία καινούρια αισιόδοξη περίοδο για το Έθνος και τον λαό μας. Ταυτόχρονα, με τη συμπλήρωση των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, πέρα από τον υψηλό εθνικό συμβολισμό, να αποτελέσει έτος θρυαλλίδα για την περαιτέρω ανάπτυξη, καινοτομία και εξωστρέφεια στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων». Εκφράζει δε τη βεβαιότητα ότι «ο εορτασμός των 200 ετών θα αποτελέσει σημείο αναφοράς του Ελληνισμού παγκοσμίως, επαληθεύοντας και αναδεικνύοντας περαιτέρω την ιστορικότητα της αδιάρρηκτης σχέσης του με την ειρήνη, τη σταθερότητα και τις αρχές του δικαίου. Επιπλέον, θα αποδειχθεί για μια ακόμα φορά ότι μέσα στην ψυχή των Ελλήνων παραμένει άσβεστη η φλόγα του ηρωισμού έτοιμη να ξαναγεννήσει τους ήρωες της Επανάστασης, εάν αυτό απαιτηθεί».