Πολιτική

Ευχές Σακελλαροπούλου σε όσους είναι μακριά από τα σπίτια τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Στη σκέψη μας σήμερα όσοι βρίσκονται μακριά από την πατρίδα και τις οικογένειές τους".

Με τη σκέψη σε όσους είναι μακριά και πολύ μακριά από τα σπίτια τους, ναυτικούς, στρατιώτες -ακόμη όμως και ομογενείς της μακρινής Ωκεανίας- η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινώνησε με κάποιους από αυτούς.

Όπως η ίδια η κ. Σακελλαροπούλου σημειώνει στον λογαριασμό της Προεδρίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «στη σκέψη μας σήμερα όσοι βρίσκονται μακριά από την πατρίδα και τις οικογένειές τους. Ευχήθηκα για το νέο έτος σε ομογενείς στη Νέα Ζηλανδία και μέλη των ενόπλων μας δυνάμεων σε ακριτικά φυλάκια, αεροπλάνα και πλοία, καθώς και στο πλήρωμα υπερπόντιων ελληνικών δεξαμενόπλοιων».