Μητσοτάκης από Λέσβο: το 2020 φυλάξαμε τα σύνορά μας - "ευχαριστώ" στους ενστόλους

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις έδειξαν ότι είναι πάντα έτοιμες να υπερασπιστούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», είπε ο πρωθυπουργός. Άνω του 80% η μείωση στις αφίξεις παράνομων μεταναστών.

Τις ευχαριστίες του προς τις γυναίκες και τους άνδρες του Λιμενικού, του Πολεμικού Ναυτικού και της Ελληνικής Αστυνομίας για την προσφορά τους στη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων της χώρας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια της επίσκεψής του στη Λέσβο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβηκε στα σκάφη του Λιμενικού που βρίσκονταν στο λιμάνι της Μυτιλήνης, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό του Σώματος Θεόδωρο Κλιάρη.

«Είχα συνομιλήσει με τον Αρχηγό του Λιμενικού τον κ. Κλιάρη και του είπα ότι θέλω να βρεθώ πριν το γύρισμα του χρόνου εδώ στη Μυτιλήνη, προσωπικά, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και να ξέρετε ότι απολαμβάνετε όχι μόνο της εκτίμησής μας αλλά και της έμπρακτης στήριξης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπετε και θα το δείτε και στην πορεία, στις δυνατότητες που έχετε να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας, στα περισσότερα μέσα τα οποία προσθέτει συνέχεια το Λιμενικό σε σκάφη όλων των ειδών, στην ενίσχυση σε ανθρώπινους πόρους.

Και βέβαια στο πολύ σημαντικό έργο, στο Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων μας, το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, μία πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει στα θαλάσσια σύνορα μας, ώστε να μπορούμε να παρεμβαίνουμε γρήγορα και αποτελεσματικά και να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας. Αρχηγέ και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Απευθυνόμενος στους λιμενικούς ο Πρωθυπουργός ανέφερε: Οι γυναίκες και οι άνδρες του Λιμενικού μας κάνουν όλες και όλους εξαιρετικά υπερήφανους. Οπότε εκ μέρους όλων των Ελλήνων, όλων των Ελληνίδων, στο πρόσωπό σας Αρχηγέ, σε όλες τις γυναίκες, σε όλους τους άνδρες του Λιμενικού Σώματος, ένα πολύ-πολύ μεγάλο ευχαριστώ και να έχουμε μία καλή χρονιά, καλύτερη από αυτήν που μας αφήνει.

Ευχές για ούριους ανέμους

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε μέσω ασυρμάτου με το πλήρωμα του σκάφους 060 του Λιμενικού Σώματος, το οποίο βρισκόταν σε περιπολία βόρεια της Λέσβου.

«Ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχηθώ χρόνια πολλά. Να έχετε μία καλή χρονιά, με υγεία. Και βέβαια να σας ευχαριστήσω για ό,τι έχετε κάνει αυτόν τον δύσκολο χρόνο, προστατεύοντας τα σύνορά μας, τα ελληνικά σύνορα, τα οποία ταυτόχρονα είναι και σύνορα της Ευρώπης. Θέλω να ξέρετε ότι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για το έργο του Λιμενικού Σώματος. Γι’ αυτό και σήμερα, στο γύρισμα του χρόνου, ήθελα να βρεθώ εδώ στη Μυτιλήνη, να σας μεταφέρω προσωπικά τις ευχές μου και να γνωρίζετε ότι απολαμβάνετε όχι μόνο της εκτιμήσής μας, αλλά και της έμπρακτης στήριξής μας. Σε σας κύριε κυβερνήτα και στο πλήρωμα σας και σε όλα τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, στις γυναίκες και στους άντρες, Αρχηγέ, να έχουμε μία καλή χρονιά. Όπως είπε ο Αρχηγός με ηρεμία στο Αιγαίο. Υγεία και χαρά σε εσάς και στις οικογένειες σας. Να είστε καλά.

Ο κυβερνήτης του σκάφους ανταπέδωσε τις ευχές εκ μέρους όλου του πληρώματος και είπε στον Πρωθυπουργό: «Το πλήρωμα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε περιπολία βόρεια της νήσου Λέσβου, επί της οριογραμμής. Κύριε πρωθυπουργέ επιτρέψτε μου εκ μέρους μου και εκ μέρους του πληρώματος 060 να σας μεταφέρω τις θερμότερες ευχές μας και επειδή και εσείς καπετάνιος είστε στο μεγάλο καράβι που λέγεται Ελλάδα, καλές θάλασσες και ούριους ανέμους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια».

«Επιτελέσαμε το καθήκον μας»

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο, ανέβηκε στη συνέχεια στην κανονιοφόρο «Κάσος» του Πολεμικού Ναυτικού.

Σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός ανέφερε: «Το 2020, φυλάξαμε τα σύνορά μας στον Έβρο, φυλάξουμε τα σύνορά μας στη θάλασσα. Το Λιμενικό, σε αγαστή συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό, με τις Ένοπλες Δυνάμεις, επιτελέσαμε το καθήκον μας. Και βέβαια αυτό αποτυπώνεται και στους αριθμούς, με τις αφίξεις παράνομων μεταναστών, να έχουν μειωθεί άνω του 80% μέσα στο 2020 και ουσιαστικά τα νησιά μας έχουν αποσυμφορηθεί από το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζαν πριν από ένα χρόνο. Οπότε και στο δικό σας πρόσωπο, κύριε κυβερνήτα, θέλω να ευχαριστήσω και όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, του Ναυτικού μας, αλλά και φυσικά όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έδωσαν μάχη σε όλα τα μέτωπα. Γιατί εκτός από τη διαχείριση του προσφυγικού, δοκιμαστήκαμε, Αρχηγέ, και από τις προκλήσεις της γειτονικής χώρας. Οι Ένοπλες Δυνάμεις έδειξαν ότι είναι πάντα έτοιμες να υπερασπιστούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, μας έκαναν υπερήφανες και υπερήφανους όλο αυτό το χρόνο.

Και δεν θα μπορούσα να σκεφτώ πιο συμβολική κίνηση, σήμερα 31 Δεκεμβρίου, καθώς ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε το νέο χρόνο, από το να βρεθώ εδώ στα σύνορά μας, στη Μυτιλήνη, μαζί με το Λιμενικό, μαζί με το Ναυτικό, μαζί με το Στράτο μας, την Αεροπορία μας, τους ένστολους για να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, να ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία, ασφάλεια και όπως εσείς γνωρίζετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον η έμπρακτη δέσμευση μας να στηρίξουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις αποδεικνύεται πιστεύω μέσα από τις πολιτικές επιλογές αυτής της κυβέρνησης είτε συζητάμε για σημαντικά καινούργια εξοπλιστικά προγράμματα, είτε συζητάμε για τη στελέχωση των Ενόπλων Δυνάμεων με έμψυχο δυναμικο όπως έχουμε δεσμευτεί. Σε αυτό το δρόμο θα προχωρήσουμε και χαιρόμαστε που πάντα με το εθνόσημο ψηλά μας κάνετε υπερήφανους».

Πρώτος σταθμός της περιοδείας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λέσβο ήταν σε έναν από τους κινητούς σταθμούς επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων της ΕΛ.ΑΣ. όπου ενημερώθηκε από τον αστυνομικό διευθυντή βορείου Αιγαίου Λευτέρη Ντουρουντούς για την επόπτευση της θάλασσας με σύγχρονα μέσα σε συνεργασία με το Λιμενικό.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Έχετε κάνει μία σπουδαία δουλειά και θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί συνδράμετε και εσείς και εδώ, στα νησιά -και φυσικά και στα χερσαία σύνορα μας- στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα μας να φυλάει τα σύνορα της. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση αυτή έχει ένα διαφορετικό δόγμα για τη φύλαξη των συνόρων, χερσαίων και θαλάσσιων. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που όλες οι δυνάμεις συνδράμουν σε αυτήν την κοινή προσπάθεια, η οποία από τη φύση της είναι διαλειτουργική. Σύντομα θα μπορέσουμε να έχουμε στη διάθεσή μας -όπως γνωρίζετε- και το Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης, το οποίο μετά από πολλές καθυστερήσεις έχει αρχίσει η διαδικασία δημοπράτησης του. Έτσι ώστε να έχουμε συνεχή οπτική εικόνα για το τι συμβαίνει στα θαλάσσια σύνορα μας, για να μπορούμε να παρεμβαίνουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Θέλω στο πρόσωπό σας να ευχαριστήσω τις γυναίκες και τους άντρες της Ελληνικής Αστυνομίας που και αυτοί υπερέβαλαν εαυτόν το 2020. Αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο έτος για τη χώρα μας, ειδικά στα χερσαία σύνορα, όπου έχετε και την πρώτη αποστολή της φύλαξης. Αλλά όπως βλέπουμε και εδώ, στα νησιά μας, συνδράμετε και εσείς, χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, στο μέτρο των δυνατοτήτων σας, σε μια μεγάλη εθνική προσπάθεια. Οπότε και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ και να ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή χρονιά».

Σημαντική μείωση των ροών το 2020

Οι ροές έχουν μειωθεί δραστικά φέτος με εντατικοποίηση στη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων δίχως εκπτώσεις στην προσφορά βοήθειας. Ο όγκος των ροών προς τη Λέσβο σε σχέση με πέρυσι έχει καταγράψει πτώση της τάξης του 83%.

Πέραν των εννέα τοπικών περιπολικών σκαφών, οι λιμενικές δυνάμεις της Λέσβου ενισχύονται σε μόνιμη βάση με Περιπολικά Ανοικτής Θαλάσσης, Παράκτια Περιπολικά Σκάφη, εναέρια μέσα και προσωπικό.



Στο Καρά Τεπέ ξεναγενήθηκε ο Πρωθυπουργός

Το προσωρινό ΚΥΤ στο Καρά Τεπέ επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια της περιοδείας του στη Λέσβο. Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στη δομή από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη και τον γενικό γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων 'Ασυλο, Μάνο Λογοθέτη. Ενημερώθηκε για τη λειτουργία της δομής και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, ξεκινώντας από τα αντιπλημμυρικά και είχε συνομιλία με τους τοπικούς παράγοντες, «Είχαμε πει ότι θα κλείναμε τη Μόρια. Δεν περιμέναμε βέβαια ότι θα κλείσει έτσι, όπως έκλεισε τελικά, αλλά κάθε εμπόδιο για καλό», είπε ο πρωθυπουργός, και σχολίασε ότι η νέα δομή είναι πολύ καλύτερη από αυτή που υπήρχε στη Μόρια και «βρίσκονται σε αυτή σίγουρα πολύ λιγότεροι από το πόσοι ήταν πριν από ένα χρόνο».

Αναφερόμενος στον χώρο για την κατασκευή νέας μόνιμης δομής εντός του 2021, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Ήταν κοινή συμφωνία και με την πρόεδρο της Επιτροπής ότι θα βρούμε μία τοποθεσία στην οποία θα είναι σύμφωνοι όλοι -ή όσο το δυνατόν περισσότεροι εν πάση περιπτώσει- εκ των τοπικών παραγόντων. Χαίρομαι που αυτό έχει επιτευχθεί και νομίζω ότι τώρα θα τρέξουμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες, ώστε να πάμε σε μία μόνιμη δομή, πολύ καλύτερη από αυτήν, για να δώσουμε τη μόνιμη λύση που είχαμε δεσμευτεί».

Από τις αρχές του έτους έως το τέλος Νοεμβρίου οι διαμένοντες στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης είχαν μειωθεί κατά σχεδόν 62%, καθώς συνεχίστηκαν οι προσπάθειες αποσυμφόρησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Στα τέλη του περσινού Νοεμβρίου βρίσκονταν στο ΚΥΤ της Μόριας περισσότερα από 1.200 ασυνόδευτα ανήλικα, τα περισσότερα εκ των οποίων διέμεναν σε σκηνές στον χώρο έξω από τα όρια του Κέντρου. Σήμερα, στην προσωρινή δομή του Καρά Τεπέ δεν υπάρχει κανένα ασυνόδευτο ανήλικο, καθώς έχουν μεταφερθεί όλα είτε σε δομές φιλοξενίας στην ενδοχώρα είτε σε χώρες της Ευρώπης μέσω των προγραμμάτων μετεγκαταστάσεων, ενώ 20 ασυνόδευτα από τις τελευταίες αφίξεις βρίσκονται σε προσωρινή φύλαξη σε ξενοδοχειακή δομή στην ανατολική Λέσβο.

Το σύστημα υγείας θα είναι εδώ, πιο ισχυρό και μετά την πανδημία

Τα πρωτοχρονιάτικα και τοπικά κάλαντα από τη στρατιωτική μπάντα στην 98η Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής στη Λέσβο άκουσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, παράλληλα, εξήρε το ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων στη διανομή του εμβολίου κατά του κορονοϊού σε όλη τη χώρα και τη συμβολή τους στην προσπάθεια πραγματοποίησης περισσότερων rapid test, μέσω της πλατφόρμας testing.gov.gr.

«Ήταν ένα δύσκολο έτος το 2020, αλλά μέσα από τις δυσκολίες βγήκαμε ισχυρότεροι, πιο ενωμένοι και πιστεύω πιο προσηλωμένοι στο στόχο να θωρακίσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις με τρόπο ουσιαστικό και έξυπνο. Έτσι ώστε κάνεις, ποτέ, να μην μπορεί να αμφισβητήσει την αποτρεπτική τους ισχύ. Οπότε και πάλι να ευχηθώ σε εσάς σε όλα τα στελέχη της μεραρχίας να έχουμε μία καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Αρχηγό και τις Ένοπλες Δυνάμεις για την υποστήριξη την οποία παρέχουν και στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Αναφερόμενος ειδικά στη διενέργεια rapid test σε πολλά στρατόπεδα, είπε χαρακτηριστικά: «Ενθαρρύνω πάντα όλες και όλους στην πλατφόρμα testing.gov.gr, τα rapid test είναι δωρεάν για όλες και για όλους». Αναφέρθηκε, επίσης, στη συμβολή του Στρατού στην εφοδιαστική αλυσίδα, ως προς την διανομή του εμβολίου, την οποία χαρακτήρισε «πολύ σύνθετη και δύσκολη άσκηση».

«Αποδεικνύεται για άλλη μία φορά ότι το αποτύπωμα των Ενόπλων Δυνάμεων πηγαίνει πέρα και πάνω από τον πυρήνα της αποστολής τους και είναι ένας πυλώνας σταθερότητας για την ελληνική κοινωνία συνολικά», τόνισε.

Επίσκεψη στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης: «Το σύστημα υγείας θα είναι εδώ, πιο ισχυρό και μετά την πανδημία»

Η περιοδεία του πρωθυπουργού στη Λέσβο έκλεισε με επίσκεψή του στο Νοσοκομείο της Μυτιλήνης "Βοστάνειο", το οποίο ενισχύθηκε με 57 προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών και επικουρικού προσωπικού.

«Το 2021 να είναι καλύτερο να ξεκινήσει και ο εμβολιασμός και σταδιακά να αφήσουμε πίσω μας την περιπέτεια. Αλλά ήταν μία ευκαιρία να δούμε λίγο και τις χρόνιες αδυναμίες του συστήματος, γιατί το σύστημα υγείας θα είναι εδώ και μετά την πανδημία και θα πρέπει να είναι πιο ισχυρό. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ», τόνισε ο πρωθυπουργός. Στη συνέχεια, επισκέφθηκε το εμβολιαστικό κέντρο κι έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη να πειστούν να κάνουν το εμβόλιο όσοι σήμερα εμφανίζονται επιφυλακτικοί.

Απευθυνόμενος στους υγειονομικούς, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Το παράδειγμά σας, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όταν εμβολιάζονται οι ίδιοι οι υγειονομικοί και το κάνουν με προθυμία, με ενθουσιασμό και με πειθώ, πείθουν και αυτούς, οι οποίοι ακόμα μπορεί να έχουν επιφυλάξεις. Διότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία χωρίζεται στα τρία: είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πει ότι θέλουν να το κάνουν, είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να πειστούν, είναι επιφυλακτικοί, λένε "να δούμε τις παρενέργειες" - τους καταλαβαίνω και πρέπει να τους πείσουμε - και είναι και ένα πολύ μικρό ποσοστό που είναι οι απόλυτοι αρνητές, τους οποίους δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε ποτέ να πείσουμε.

Αλλά κυρίως απευθυνόμαστε σε αυτούς, οι οποίοι και σήμερα ακόμα αντιμετωπίζουν το εμβόλιο με προβληματισμό. Αν δείτε τα στατιστικά στοιχεία, από το εμβόλιο της Pfizer κατ' αρχάς, έχουν γίνει ήδη εκατομμύρια εμβόλια παγκοσμίως και έχουν παρατηρηθεί λιγότερες, νομίζω, των 10 αλλεργικές αντιδράσεις, που και αυτές ήταν απολύτως ελέγξιμες και δεν προκάλεσαν κανένα ουσιαστικό πρόβλημα στη συνέχεια.

Τώρα θα κάνουμε και τη γενική εκστρατεία πληροφόρησης, θα γνωρίζουμε όλοι ποιες μπορεί να είναι οι παρενέργειες, οι οποίες ναι, μπορεί να είναι να πονάει λίγο το χέρι. Αλλά είναι αστείες και όχι διαφορετικές από αυτές του εμβολίου της γρίπης. Και σίγουρα μπροστά στο τεράστιο όφελος που θα έχουμε όταν με το καλό εμβολιαστεί ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας. Νομίζω δεν συζητείται η σχέση κόστους - οφέλους. Εγώ θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί σας βλέπω καλά οργανωμένους. 'Αντε, με το καλό να ξεκινήσουμε», κατέληξε ο πρωθυπουργός.