Πολιτική

Κάλαντα στον Τσίπρα από τα παιδιά του Νηπιοτροφείου Καλλιθέας

Συνοδευόμενος από την σύντροφό του Μπέτυ Μπαζιάνα άκουσε τα κάλαντα από τα παιδιά του Νηπιοτροφείου, αντάλλαξε ευχές και τους έδωσε δώρα.

Το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο επισκέφθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας.

Ο κ. Τσίπρας ανέβασε το βιντεάκι της επίσκεψης στις προσωπικές του σελίδες στα social media.