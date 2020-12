Κόσμος

Πρωτοχρονιά: η Νέα Ζηλανδία καλωσόρισε το 2021 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Νέα Ζηλανδία υποδέχθηκε με βεγγαλικά, πυροτεχνήματα αλλά και με ελπίδα το νέο έτος.