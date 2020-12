Κοινωνία

Πτώμα σε βαλίτσα στα Βίλια: Ποια είναι η γυναίκα που δολοφονήθηκε

Ταυτοποιήθηκε το θύμα της άγριας δολοφονίας. Τι έδειξε η έκθεση του ιατροδικαστή. Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη.

Σε Κινέζα, 38 ετών, ανήκει η σορός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα, σε φρεάτιο στα Βίλια, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Η αλλοδαπή είχε εξαφανιστεί στις 17 Οκτωβρίου 2020 από την περιοχή της Ομόνοιας, όπου διέμενε.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε σήμερα τη σορό δεν προσδιόρισε την ακριβή αιτία του θανάτου της άτυχης γυναίκας, λόγω του γεγονότος ότι η σορός της είναι σε προχωρημένη σήψη.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών της αποτρόπαιης αυτής ανθρωποκτονίας.

Η ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”

Η αναζήτηση της 38χρονης Lin Qiu Yun δυστυχώς είχε τραγική κατάληξη, καθώς σήμερα ταυτοποιήθηκε η σορός της η οποία εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην περιοχή Βίλια Αττικής. Τα αίτια του θανάτου της διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Η Lιn Qiu Yun είχε εξαφανιστεί στις 17.10.2020, από την περιοχή του Μεταξουργείου. Το “Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της και στις 24.10.2020 προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος των οικείων της καθώς συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια της Lin Qiu Yun και θα βρίσκεται δίπλα της για οτιδήποτε χρειαστούν.