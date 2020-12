Κόσμος

Κορονοϊός - Ιταλία: Έλεγχοι και στο διαδίκτυο για παράνομα πάρτι σε σπίτια και σκάφη

Η Ιταλίδα υπουργός Εσωτερικών Λουτσιάνα Λαμορτζέζε, σε σημερινές δηλώσεις της στο ιδιωτικό ραδιοφωνικό δίκτυο Radio Capital, υπενθύμισε στους συμπατριώτες της ότι απόψε απαγορεύεται κάθε είδος γιορτών και πάρτι.

«Οι έλεγχοι δεν θα γίνουν μόνον στους δρόμους, αλλά και στο διαδίκτυο. Ξέρουμε ότι με μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάποιοι προσπάθησαν να βρουν κτίρια στα οποία να στήσουν γιορτές για την αλλαγή του χρόνου», δήλωσε η Λαμορτζέζε.

«Θα προχωρήσουμε στις αναγκαίες παρεμβάσεις, ώστε να μην επαναληφθούν τα όσα συνέβησαν το περασμένο καλοκαίρι, όταν, με το άνοιγμα των κλαμπ και την μαζική παρουσία των νέων, αυξήθηκε η μετάδοση του ιού», πρόσθεσε η επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι οι σχετικές απαγορεύσεις αφορούν όχι μόνον τις γιορτές σε σπίτια και επαύλεις, αλλά και σε πλωτά μέσα, τα οποία, όπως διέρρευσε, μερικοί Ιταλοί είχαν σκεφθεί να χρησιμοποιήσουν για ρεβεγιόν με μεγάλη συμμετοχή.

Σύμφωνα με τα απαγορευτικά μέτρα που έχουν τεθεί και πάλι σε ισχύ από την κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε, κάθε ιταλική οικογένεια μπορεί απόψε να φιλοξενήσει μόνο δυο άτομα, τα οποία, όμως, θα πρέπει να επιστρέψουν στη μόνιμη κατοικία τους μέχρι τις 10 το βράδυ, οπότε τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας.