Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: κυβερνητικό “πλιάτσικο” στα εμβόλια κατά του κορονοϊού

Νέα ολομέτωπη επίθεση στην Κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό από την Κουμουνδούρου, αναφορικά με την προτεραιότητα για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού.

Νέα επίθεση στην Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, για την σειρά προτεραιότητας του εμβολιασμού για τον κορονοϊό, εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση του, στην οποία επισημαίνει ότι, «οι υγειονομικοί κάνουν πρόθυμα το εμβόλιο αν δεν έχουν κάνει πλιάτσικο οι παρατρεχάμενοι του κ. Μητσοτάκη».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Ενημερώνουμε τον κ. Μητσοτάκη που διαπίστωσε πως οι υγειονομικοί κάνουν με προθυμία το εμβόλιο, ότι αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν δεν κάνουν πλιάτσικο οι υπουργοί και οι παρατρεχάμενοί του.

Επίσης, ας ζητήσει επιτέλους από τους συνεργάτες του να σταματήσουν να τον διασύρουν με διαρροές περί «οργής» για τις ντροπιαστικές εικόνες με συνεργάτες του να εμβολιάζονται αντί για γιατρούς. Προχθές ο εκπρόσωπός του τις δικαιολογούσε κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ για «λαϊκισμό» και μιλούσε για «αναγκαίο εμβολιασμό για τη λειτουργία του κράτους». Μέχρι που χθες, μετά το σάλο, η αναπληρώτρια εκπρόσωπός του αναγκάστηκε να τα μαζέψει.

Με αυτές τις σκέψεις του ευχόμαστε καλή πρωτοχρονιά και καλά ξεμπερδέματα με τον ανασχηματισμό που προσπαθεί να κάνει εδώ και έξι μήνες. Οι πολίτες γνωρίζουν πως όποιους και να απομακρύνει, οι οδυνηρές αποτυχίες της κυβέρνησης έχουν μία υπογραφή: Κυριάκος Μητσοτάκης.