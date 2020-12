Πολιτισμός

Διάσημος ηθοποιός πέθανε μία μέρα μετά τα γενέθλια του

Έφυγε από την ζωή το "ιερό τέρας" του θεάτρου, Ρομπέρ Οσέν.

"Ιερό τέρας" του θεάτρου, ο γάλλος ηθοποιός και σκηνοθέτης Ρομπέρ Οσέν, γνωστός για τον ρόλο του ως κόμη ντε Περάκ στην «Αγγελική» και για τις μεγαλειώδεις μουσικές κωμωδίες του όπως «Οι Άθλιοι», απεβίωσε σήμερα, ανακοίνωσε η σύζυγός του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο ηθοποιός, που είχε γιορτάσει χθες, Τετάρτη, τα 93α γενέθλιά του, άφησε την τελευταία του πνοή «σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο» έπειτα από «ένα αναπνευστικό πρόβλημα», έκανε γνωστό η ηθοποιός Καντίς Πατού, επιβεβαιώνοντας μια πληροφορία του περιοδικού Le Point.

«Θέατρο σαν αυτό π θα δείτε μόνο στο σινεμά», πρότεινε αυτός ο υπέρμαχος του θεάτρου για τους πολλούς, με υπερπαραγωγές όπως οι «Ένας άνθρωπος που ονομαζόταν Ιησούς», «Οι Άθλιοι» ή «Η Παναγία των Παρισίων».

Προηγουμένως όμως ήταν ένας ηθοποιός που είχε γίνει σύμβολο του σεξ στα χρόνια του '60 χάρη στο ρόλο του ως Ζοφρέ ντε Περάκ στην ταινία «Αγγελική, μαρκησία των αγγέλων» που τον έκανε διάσημο.

Γεννημένος στις 30 Δεκεμβρίου 1927 από πατέρα ιρανό ζωροάστρη συνθέτη και ρωσίδα ορθόδοξη μητέρα, ο Ρομπέρ Οσέν (Robert Hossein), που γεννήθηκε ως Ρομπέρ Οσενόφ, μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και αποφάσισε μετά τον πόλεμο να αφιερωθεί στη δραματική τέχνη.

Στη Ρενς ιδρύει το πρώτο του «λαϊκό θέατρο» και μια σχολή από την οποία θα βγουν οι ηθοποιοί Ανεμόν και Ιζαμπέλ Ατζανί.

Στον κινηματογράφο, η καριέρα του εκτείνεται από το 1948 έως το 2019. Πρωταγωνίστησε με την Μπριζίτ Μπαρντό στην «Ανάπαυση του πολεμιστή» (1962) και έγινε ο ηθοποιός φετίχ του Ροζέ Βαντίμ («Βίτσιο και Αρετή» το 1963, «Μπαρμπαρέλα» το 1968).

«Υπήρξε ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης, ήταν ο πρίγκιπας του λαϊκού θεάτρου, οι επιτυχίες του ήταν αμέτρητες, είχε γοητευτικό χαμόγελο, βελούδινο βλέμμα, ωραία φωνή: πόσα πλεονεκτήματα για έναν άνδρα που είχε τη γοητεία του Ρομπέρ ΟΣΕΝ -- είναι φυσικό αφού ήταν αυτός!», αντέδρασε στην είδηση του θανάτου του στο Twitter ο πρώην πρόεδρος του Φεστιβάλ των Καννών Ζιλ Ζακόμπ.