ΥΠΟΙΚ – lockdown: “κλειδώνει” το νέο πακέτο στήριξης

Με δεδομένο ότι το lockdown θα παραταθεί για τους περισσότερους τουλάχιστον τομείς της Οικονομίας, η κυβέρνηση οριστικοποιεί τα μέτρα στήριξης για εργαζόμενους και επαγγελματίες.

Το πακέτο μέτρων στήριξης που θα ενεργοποιηθεί τον Ιανουάριο οριστικοποιεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι ανακοινώσεις αναμένονται αμέσως μετά τα Φώτα, καθώς πλέον θεωρείται δεδομένο ότι οι περιορισμοί θα συνεχιστούν -σε άλλους τομείς με μεγαλύτερη και σε άλλους με μικρότερη ένταση- και για ολόκληρο τον πρώτο μήνα του νέου έτους.

Με βάση τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, το οικονομικό επιτελείο θα ανακοινώσει (και θα θεσμοθετήσει) τα μέτρα που θα έχουν άμεση εφαρμογή, αλλά ταυτόχρονα θα δώσει τα βασικά στοιχεία και του «οδικού χάρτη» της χρονιάς, ώστε επαγγελματίες και εργαζόμενοι να μπορούν να κάνουν με όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα τον προγραμματισμό τους για τον νέο χρόνο.

Το πακέτο του Ιανουαρίου περιλαμβάνει την πέμπτη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής, το «κούρεμα» του ενοικίου κατά 80% για τις επιχειρήσεις που έμειναν κλειστές μετά τη 16η Δεκεμβρίου, τη συνέχιση του προγράμματος «Συν-Εργασία», αλλά και την παράταση των αναστολών συμβάσεων εργασίας και για τον Ιανουάριο, με ταυτόχρονη καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ στους εργαζόμενους που θα παραμείνουν σε αναστολή και τον επόμενο μήνα.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Ιανουαρίου θα ανασταλούν και θα προστεθούν στο «καλάθι» των υποχρεώσεων που έχουν επίσης ανασταλεί στο διάστημα από τον περασμένο Μάρτιο και μετά.

Τα μέτρα για το 2021

Με το δεύτερο πακέτο ανακοινώσεων η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να ξεκαθαρίσει όσο το δυνατόν περισσότερο το τοπίο για τα μέτρα στήριξης που θα υλοποιηθούν εντός του 2021.

Πρώτον, αναμένονται βελτιώσεις στη ρύθμιση των 12-24 δόσεων με την οποία θα διευθετηθούν τα χρέη που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αναμένεται γενναία αύξηση στον αριθμό των δόσεων, αλλά μόνο για όσους θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Δεύτερον, θα επιδιωχθεί να παραταθεί το πρόγραμμα αναστολής πληρωμής των δόσεων προς τις τράπεζες, καθώς μέχρι το τέλος Ιανουαρίου ολοκληρώνεται πρακτικά για τη συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών το εννεάμηνο μορατόριουμ που έκαναν οι τράπεζες μετά τη σχετική οδηγία από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Εποπτείας των τραπεζών. Οι διαβουλεύσεις για το συγκεκριμένο θέμα γίνονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς όταν αποφασίστηκε το πρόγραμμα των εννεάμηνων αναστολών δεν ήταν γνωστό ότι η πανδημία θα παραταθεί μέχρι και τον Ιανουάριο του 2021, με προοπτική μάλιστα να κρατήσει αρκετούς μήνες ακόμη.

Τρίτον, θα ξεκαθαρίσουν οι όροι βάσει των οποίων οι επιστρεπτέες προκαταβολές των τριών πρώτων φάσεων θα γίνουν μη επιστρεπτέες. Και γι' αυτό το μέτρο θα υπάρξουν κριτήρια, καθώς το «κούρεμα» δεν θα είναι ούτε οριζόντιο ούτε καθολικό.

Τέταρτον, θα δρομολογηθεί το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων βάσει των δαπανών που θα έχουν πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας χωρίς αυτές να έχουν καλυφθεί από τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα.

Πέμπτον, αναμένεται νέος κύκλος κινήτρων για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Το ενδεχόμενο να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα στήριξης θα παραμένει ανοικτό καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Το 2021 θεωρείται πολύ κρίσιμη χρονιά, καθώς θα φανεί ποιες από τις επιχειρήσεις που επλήγησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα μπορέσουν να κρατηθούν «ζωντανές» μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κανονικότητα στην αγορά και ποιες θα αναγκαστούν να βάλουν «λουκέτο». Ο κεντρικός στόχος για το 2021, πέραν του να αποτυπωθεί στα νούμερα η επιστροφή στην ανάπτυξη, είναι να διασωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας ώστε από το β' εξάμηνο και μετά -οπότε και εκτιμάται ότι μπορεί να έχουν διασφαλιστεί συνθήκες κανονικής λειτουργίας της αγοράς- να αρχίσει να καταγράφεται και δημιουργία νέων θέσεων.

Όσον αφορά τα μέτρα του Ιανουαρίου:

1. Το «κούρεμα» του ενοικίου κατά 80% θα αφορά όλες τις επιχειρήσεις που έχουν παραμείνει κλειστές μετά τις 16 Δεκεμβρίου. Το μέτρο δεν θα αφορά τους εργαζόμενους. Εμπορικές επιχειρήσεις που λειτούργησαν με click away ή και αυτές που θα λειτουργήσουν με το click in shop θα δικαιούνται να πληρώσουν μόνο το 20% του ενοικίου. Από την άλλη πλευρά, οι ιδιοκτήτες θα λάβουν αποζημίωση το 60% του αρχικού ενοικίου, η οποία θα είναι αφορολόγητη. Οι δηλώσεις των ιδιοκτητών θα γίνουν μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, ενώ η αποζημίωση θα καταβληθεί σε τραπεζικό λογαριασμό. Για τις επιχειρήσεις που πλήττονται αλλά δεν έμειναν κλειστές μετά τις 16 Δεκεμβρίου (π.χ. κομμωτήρια) το «κούρεμα» του ενοικίου αναμένεται ότι θα παραμείνει στο 40%, ενώ το ίδιο ποσοστό θα εφαρμοστεί και για τους εργαζόμενους σε αναστολή.

2. Η πέμπτη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής θα «μετράει» την απώλεια εσόδων στο διάστημα από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο. Η μείωση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20%. Το ποσό που καταβλήθηκε στην τέταρτη φάση θα αφαιρείται από το ποσό που θα βγάζει η μαθηματική φόρμουλα στην πέμπτη φάση. Θα υπάρχει, ωστόσο, ελάχιστο ποσό δανεισμού 1.000 ευρώ για όποιον κάνει αίτηση. Και πάλι το 50% του ποσού θα είναι μη επιστρεπτέο, ενώ όσοι πάρουν χρήματα θα δεσμευτούν να μην απομακρύνουν προσωπικό μέχρι τον Ιούνιο του 2021 (ενδεχομένως και αργότερα).

