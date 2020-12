Κόσμος

Κορονοϊός – Γερμανία: πολιτική κόντρα και γκρίνιες για τον εμβολιασμό

Στο στόχαστρο ο Υπουργός Υγείας, Γενς Σπαν. Λιγότερο περίπλοκο σύστημα για τα ραντεβού ζητούν οι υποστηρικτές του εμβολιασμού.

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας (SPD) ζήτησε από τον ομοσπονδιακό Υπουργό Υγείας Γενς Σπαν να λύσει το θέμα τω καθυστερήσεων προμήθειας και χορήγησης του εμβολίου κατά του κορονοϊού.

Ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο (Bundestag) Kάρστεν Σνάιντερ, δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) ότι «ο Σπαν ήταν υπεύθυνος για την προμήθεια και την χορήγηση εμβολίων. Αυτό το καθήκον πρέπει τώρα να έχει ύψιστη προτεραιότητα για τον υπουργό».

Ο δήμαρχος του Βερολίνου Μίχαελ Μιούλερ δήλωσε ότι «τα ομοσπονδιακά κρατίδια έχουν προετοιμαστεί καλά για τους εμβολιασμούς. Το μόνο που λείπει τώρα είναι οι ανάλογες δόσεις του εμβολίου. Ο Σπαν πρέπει επομένως να διευκρινίσει το συντομότερο δυνατό πώς θα αυξηθεί η παραγωγή εμβολίων».

Οι υποστηρικτές ασθενών ζήτησαν επίσης λιγότερο περίπλοκα ραντεβού για τους εμβολιασμούς. «Τα ομοσπονδιακά κρατίδια έχουν θέσει σε εφαρμογή μέχρι στιγμής ένα σύστημα κλεισίματος ραντεβού το οποίο είναι περίπλοκο και πρακτικά μη εφαρμόσιμο. Δεν επιτρέπεται (το σύστημα) να διώχνει τους ηλικιωμένους. Οι 80χρονοι έχουν δικαίωμα στον εμβολισμό», τόνισε ο επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου του Γερμανικού Ιδρύματος για Προστασία Ασθενών, Όιγκεν Μπρις, στο dpa.

Επί του παρόντος υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες σε ομοσπονδιακό επίπεδο για να κλείσει κάποιος ραντεβού για εμβολιασμό. Σύμφωνα δε με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας, δεν χρησιμοποιούν όλα τα κρατίδια την δυνατότητα που δίνει ο ενιαίος αριθμός εξυπηρέτησης των συμβεβλημένων με τα Ταμεία ιατρών.