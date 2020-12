Πολιτική

Σακελλαροπούλου: το 2021 θα είναι το έτος της ελπίδας και της ανάκαμψης

Η ΠτΔ στο μήνυμα της για το νέο χρόνο, επισημαίνει ότι «το εμβόλιο είναι το διαβατήριο για την ελευθερία μας».

Σε πανδημία, οικονομία και εθνικά θέματα αναφέρεται στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, για να υπογραμμίσει εν κατακλείδι, ότι «το 2021 θα είναι το έτος της ελπίδας και της ανάκαμψης». Το εμβόλιο είναι «το διαβατήριο για την ελευθερία μας», επισημαίνει μεταξύ άλλων, με την προσθήκη, «ο εμβολιασμός είναι μια πράξη σεβασμού του εαυτού και του κοινωνικού συνόλου».

Στην αναφορά της στην κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου δηλώνει εμφατικά, ότι «προέχει η στήριξη αυτών που εκτέθηκαν περισσότερο στην κρίση και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής», άλλωστε, συμπληρώνει, «η χώρα μας, όμως, δεν αντέχει άλλη μια οικονομική περιπέτεια», για τούτο και «οι δημόσιες πολιτικές, εθνικές και ευρωπαϊκές, οφείλουν να είναι επανορθωτικές και σύμφωνες με τις αρχές της δικαιοσύνης».

Στα εθνικά θέματα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στέλνει το δικό της μήνυμα, λέγοντας πως «επιδείξαμε αποφασιστικότητα και ψυχραιμία απέναντι στην κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας», ενώ υπογραμμίζει ότι η επέτειος των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 είναι «μια αφορμή να αντλήσουμε έμπνευση από την αυτοθυσία και τον ηρωισμό των προγόνων μας».

Η κυρία Σακελλαροπούλου κάνοντας τον απολογισμό της χρονιάς που φεύγει, αναφέρει τα εξής, «To έτος που φεύγει επιφύλαξε δυσκολίες πολλές. Όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά σε όλο τον πλανήτη, η πανδημία του κορονοϊού επισκίασε κάθε άλλο γεγονός. Οι κοινωνίες κλονίστηκαν και πενθούν. Τα χιλιάδες θύματα του ιού είναι ο πιο θλιβερός απολογισμός μας. Απώλειες στη σιωπή και τη μοναξιά, οι οποίες δεν βαρύνουν μόνο τους οικείους τους, αλλά τραυματίζουν συλλογικά τον λαό μας που τιμά την ανθρώπινη αξία και την ιερότητα της ζωής.

Ζούμε εδώ και πολλούς μήνες με πρωτόγνωρους περιορισμούς. Πολλά από τα σχέδιά μας ματαιώθηκαν και ο φόβος κατέλαβε την αυθορμησία και την κοινωνικότητά μας. Η οικογένεια, η εργασία, η εκπαίδευση, η διασκέδαση, ακόμη και οι πιο απλές μας συνήθειες, επηρεάστηκαν βαθιά. Το ίδιο το κράτος δοκιμάστηκε και έφτασε στα όρια της αντοχής του».

Στη συνέχεια κάνει ειδική μνεία στο ΕΣΥ και τους αφανείς, όπως τους χαρακτηρίζει, ήρωες της πανδημίας: «Ο καθημερινός αγώνας που δίνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και οι άνθρωποί του, οι γιατροί και οι νοσηλευτές, είναι παράδειγμα αυταπάρνησης. Μια μάχη πολλές φορές άνιση, σε αντίξοες συνθήκες και ελλείψεις που καλύπτουν, στο μέτρο του δυνατού, οι αφανείς ήρωες της πανδημίας. Εκείνοι που διδάσκουν στην πράξη την αξία της αλληλεγγύης και της φροντίδας του άλλου. Αυτό είναι και το καθήκον όλων μας, όσο αναλογεί στον καθένα. Στην αφύσικη συνθήκη της κοινωνικής απόστασης καλλιεργείται και μας δένει η πιο ζεστή ψυχική και υλική στήριξη, η αμέριστη συνδρομή σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Αντιληφθήκαμε ξανά, στην πανδημία, πόσο ευάλωτοι είμαστε και πόσο εξαρτόμαστε ο ένας από τον άλλον. Και αυτό το βίωμα είναι η πολύτιμη αποσκευή μας για την επόμενη μέρα».

Όμως, συνεχίζει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «το πιο αισιόδοξο μήνυμα για τη νέα χρονιά έχει ήδη φτάσει: διαθέτουμε πια το εμβόλιο, το διαβατήριο για την ελευθερία μας. Ένα ιστορικό επίτευγμα της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ο εμβολιασμός είναι μια πράξη σεβασμού του εαυτού και του κοινωνικού συνόλου, η πιο αποτελεσματική, σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών, ασπίδα προστασίας της προσωπικής και της δημόσιας υγείας. Ο δρόμος, όμως, της επιστροφής στην κανονικότητα δεν είναι σύντομος και εύκολος. Θα τον διανύσουμε όλοι μαζί, αφήνοντας σταδιακά πίσω τις επιφυλάξεις μας, προσεκτικά και συντονισμένα, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, μέχρι τον τελικό μας στόχο: την ανοσία της κοινότητας».

Από εκεί και πέρα, «θωρακίζοντας την υγεία μας, κάνουμε το πρώτο και καθοριστικό βήμα για να ξανακερδίσουμε τις ζωές μας. Απομένουν, ωστόσο, πολλά και σημαντικά: προέχει η στήριξη αυτών που εκτέθηκαν περισσότερο στην κρίση και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Ο κορονοϊός δεν απείλησε μόνο τη ζωή και την υγεία μας. Διεύρυνε τις ανισότητες και επέφερε νέα ύφεση στην οικονομία. Η χώρα μας, όμως, δεν αντέχει άλλη μια οικονομική περιπέτεια. Οι δημόσιες πολιτικές, εθνικές και ευρωπαϊκές, οφείλουν να είναι επανορθωτικές και σύμφωνες με τις αρχές της δικαιοσύνης, ώστε οι πληγές της πανδημίας γρήγορα να επουλωθούν».

Στα εθνικά μας θέματα, αναφέρει, «επιδείξαμε αποφασιστικότητα και ψυχραιμία απέναντι στην κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας. Διαφυλάξαμε την κυριαρχία μας, ενεργοποιήσαμε καίριες συμμαχίες και αναδείξαμε τον μείζονα ρόλο της χώρας μας ως παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Από κοινού με τους εταίρους μας, συμμετέχουμε στη χάραξη του ευρωπαϊκού μέλλοντος, χωρίς να χάνουμε την ταυτότητά μας. Μέσα από τους δεσμούς της με την Ευρώπη, η Ελλάδα καθίσταται πιο ισχυρή, ανθεκτική σε κάθε πρόκληση και ανοικτή στην πρόοδο και την εξέλιξη. Αυτό μας δείχνει η σύγχρονη ιστορία μας.

Η χρονιά που έρχεται», καταλήγει, «συνιστά συμβολικό ορόσημο για το έθνος μας. Η επέτειος των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 είναι μια αφορμή να αντλήσουμε έμπνευση από την αυτοθυσία και τον ηρωισμό των προγόνων μας. Να αναλογιστούμε αυτά που πετύχαμε και να βαθύνουμε τη σκέψη και το συναίσθημά μας. Η μεγαλύτερη δύναμή μας βρίσκεται στην ενότητα και τη συνεργασία. Το 2021 θα είναι το έτος της ελπίδας και της ανάκαμψης. Εύχομαι καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλες και όλους, με υγεία και ευτυχία».