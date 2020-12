Πολιτική

Μητσοτάκης: Αφήνουμε πίσω μία χρονιά γεμάτη πρωτόγνωρες δυσκολίες (βίντεο)

Οι ευχές του Πρωθυπουργού για τη νέα χρονιά και το μήνυμα προς τους πολίτες για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19.

Μήνυμα ελπίδας έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγες ώρες πριν την έλευση του νέου έτους. Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία πως η νέα χρονιά θα σημάνει την αρχή του τέλους της κρίσης που έφερε η πανδημία του κορονοϊού. «Το εμβόλιο κατά του Covid αποτελεί το πρωτοχρονιάτικο δώρο του 2021. Και το δικό μας αντίδωρο θα είναι η καθολική αποδοχή του. Γιατί σημαίνει αυτοπροστασία αλλά και αλληλεγγύη προς τους αγαπημένους μας», τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ κάλεσε τους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα προφύλαξης.

Αναλυτικά, το μήνυμα του Πρωθυπουργού:

«Συμπολίτες μου,

Σε λίγο, αφήνουμε πίσω μια χρονιά γεμάτη πρωτόγνωρες δυσκολίες. Μέχρι τις αρχές της, η χώρα είχε ξεπεράσει την οικονομική και κοινωνική καθήλωση και προχωρούσε ενωμένη μπροστά.

Στη συνέχεια, όμως, ξέσπασε η πανδημία που πολιορκεί ακόμη ολόκληρο τον πλανήτη, ενώ η πατρίδα μας κλήθηκε να διαχειριστεί πολλά και ταυτόχρονα μέτωπα: Την έκρηξη των μεταναστευτικών κυμάτων. Τις συνέπειες του κορονοϊού στην υγεία και την οικονομία. Και, βέβαια, τις αναταράξεις στο πεδίο των εθνικών μας θεμάτων.

Απέναντι σε όλα αυτά, η Ελλάδα έμεινε όρθια. Στον Έβρο, ασφάλισε τα σύνορά της. Στο Αιγαίο, προστάτεψε και ανακούφισε τα νησιά της. Στην Ανατολική Μεσόγειο, περιφρούρησε τα δικαιώματά της.

Και, παράλληλα, θωράκισε την ζωή και το εισόδημα όλων. Με τόλμη αλλά και χωρίς εκπτώσεις στις αρχές της δημοκρατίας και στους κανόνες του κοινοβουλευτισμού. Στο γύρισμα του χρόνου, λοιπόν, έχουμε τα εφόδια ώστε να μετουσιώσουμε την εμπειρία του 2020 σε δύναμη για το 2021.

Εφέτος γιορτάζουμε διαφορετικά: Στο σπίτι, με την οικογένειά μας, κλείνοντας την πόρτα στον ιό. Γιατί τα κρούσματα υποχωρούν, όμως οι κίνδυνοι καραδοκούν. Και, παρά την πολύμηνη κόπωση, θα ήταν άδικο λίγες στιγμές χαλάρωσης να γκρεμίσουν όσα με θυσίες χτίσαμε έως σήμερα.

Άλλωστε, το διαβατήριο για μία καλύτερη ζωή βρίσκεται ήδη εδώ: Το εμβόλιο είναι η ασπίδα μας και η σκυτάλη της υγείας που παραλαμβάνει ο καινούργιος χρόνος από τον παλιό που φεύγει.

Τώρα, συνεπώς, είναι η ώρα να διασχίσουμε με ωριμότητα τη γέφυρα ανάμεσα στο τέλος του πολέμου με τον κορονοϊό και στην αρχή της μάχης για την πρόοδο. Μία γέφυρα, όμως, που κρύβει παγίδες. Γι’ αυτό και πρέπει να την περάσουμε με αργά και σταθερά βήματα.

Έτσι, οι περιορισμοί θα διατηρούνται όσο δεν θα τηρούνται. Γιατί τα μέτρα αποδίδουν μόνον όταν κάποιοι δεν τα προδίδουν. Και θα αίρονται σταδιακά, καθώς θα εμπεδώνεται η σιγουριά. Με προτεραιότητα πάντα το άνοιγμα των σχολείων μας.

Συμπολίτες μου,

Το εμβόλιο κατά του Covid αποτελεί το πρωτοχρονιάτικο δώρο του 2021. Και το δικό μας αντίδωρο θα είναι η καθολική αποδοχή του. Γιατί σημαίνει αυτοπροστασία αλλά και αλληλεγγύη προς τους αγαπημένους μας.

Η προφύλαξη του καθένα δεν επιτρέπει επιφύλαξη από κανέναν. Η ελευθερία της άρνησης δεν μπορεί να γίνεται άρνηση της ελευθερίας. Και όσο προχωρεί ο εμβολιασμός, τόσο θα υποχωρεί ο κορονοϊός.

Ο ίδιος εμβολιάστηκα γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. Βλέποντας, μάλιστα, προσωπικά την ικανότητα των γιατρών και των νοσηλευτών μας, σας καλώ με μεγαλύτερη θέρμη να τους εμπιστευτείτε, διευκολύνοντας το έργο τους έως το τέλος αυτής της μεγάλης δοκιμασίας.

Γιατί η επιφυλακή απέναντι σε μία νέα αναζωπύρωση της πανδημίας παραμένει. Και η μάσκα, όπως και όλα τα μέτρα προστασίας, θα εξακολουθήσουν να μας συντροφεύουν μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του εμβολιασμού.

Όμως βρισκόμαστε πια στον επίλογο της περιπέτειας. Και αυτό πρέπει να μας οπλίζει με νέα δύναμη. Το κράτος θα συνεχίσει να φροντίζει την κοινωνία και να στηρίζει την οικονομία. Και η νέα χρονιά θα γίνει σίγουρα χρονιά ελευθερίας.

Αυτός, άλλωστε, είναι ο τίτλος της εθνικής εξόρμησης που εξελίσσεται για την οριστική απαλλαγή μας από τον Covid-19. Αλλά και η ουσία του εορτασμού των δύο αιώνων της ανεξαρτησίας μας.

Το 2021, λοιπόν, θα είναι πυκνό, κλείνοντας παλιές πληγές και ανοίγοντας νέους ορίζοντες. Ολοκληρώνει 200 χρόνια εθνικής πορείας. Συμπληρώνει 40 χρόνια ευρωπαϊκής εμπειρίας. Και εγκαινιάζει μία καινούργια δεκαετία ευημερίας.

Όπως άλλοτε οι Έλληνες συναντηθήκαμε με τα μεγάλα ρεύματα των εθνικών κρατών, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, έτσι και τώρα οφείλουμε να αφουγκραστούμε το μήνυμα των δικών μας καιρών: Την ανάπτυξη για όλους με δυναμισμό, με εξωστρέφεια και με σεβασμό στο περιβάλλον.

Γνωρίζουμε, πλέον, καλά τη δύναμη της ενότητάς μας: Χωρίς αυτήν δεν θα τα είχαμε καταφέρει, ούτε στην πανδημία και την οικονομία, ούτε στην άμυνά μας. Τώρα, αυτή η ενότητα γίνεται η κοινή πορεία προς τους μεγάλους στόχους.

Ξέρουμε, επίσης, πως η κρίση μπορεί να γίνεται ευκαιρία: Το δηλώνουν το νέο ΕΣΥ, το ψηφιακό κράτος, οι ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις. Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν ήταν αυτονόητο. Κι όμως, τώρα είναι βιώματα του χθες που πυροδοτούν το αύριο της χώρας.

Συμπολίτες μου,

Το 2021 είναι στο χέρι μας να γίνει η «Χρονιά των Ελλήνων». Ο κρίκος που θα ενώνει τις νίκες των προγόνων με τις επιτυχίες των απογόνων. Και ο δρόμος που θα μετατραπεί σε λεωφόρο για τη νέα Ελλάδα. Αξίζει, λοιπόν, να τον υποδεχτούμε με αισιοδοξία και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας.

Χρόνια πολλά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Με υγεία και προκοπή.»