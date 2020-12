Πολιτική

Τσίπρας: το 2020 δοκίμασε τις αντοχές κάθε ελληνικής οικογένειας

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του, κάνει ειδική αναφορά σε όλους αυτούς που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με την πανδημία.

Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα:

Αφήνουμε πίσω μας μια πολύ δύσκολη χρονιά που δοκίμασε τις αντοχές κάθε ελληνικής οικογένειας. Η πανδημία άλλαξε βίαια τις ζωές όλων μας. Το τίμημα που πληρώσαμε είναι ήδη βαρύ. Και μας αναγκάζει να επαναξιολογήσουμε τις προτεραιότητές μας.

Κάποιοι επι χρόνια προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι η Δημόσια Υγεία, η Δημόσια Παιδεία, το κοινωνικό κράτος, η έρευνα, η επιστήμη, δεν μπορούν να σταθούν από μόνα τους δίχως να υπηρετούν το κέρδος.

Σήμερα όμως, όλοι συνειδητοποιούμε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από όλα. Η χώρα μας βρέθηκε αντιμέτωπη με την πανδημία, έχοντας στο τιμόνι της ανθρώπους που δε πίστεψαν ποτέ στην αξία του κοινωνικού κράτους.

Και όταν ήρθε η πανδημία, δυστυχώς, δεν άλλαξαν προτεραιότητες. Αντί να σπεύσουν να ενισχύσουν το ΕΣΥ, έσπευσαν να ρίξουν την ευθύνη στους πολίτες. Στους νέους, στους εργαζόμενους, στους καταστηματάρχες, στους γονείς. Στους ανθρώπους της καθημερινότητας που δίνουν τον δύσκολο αγώνα της επιβίωσης.

Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους όμως δεν αξίζει η στοχοποίηση, αλλά ένα δυνατό και ανθρώπινο κράτος που θα τους στηρίξει στις μεγάλες δυσκολίες που περνάνε. Και ιδιαίτερα στους ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Τους γιατρούς και τους νοσηλευτές.

Τους εργαζόμενους στα σουπερμάρκετ, τις ταχυμεταφορές, στην καθαριότητα, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας που ανιδιοτελώς βοηθούν και στηρίζουν τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας.

Σε όλους αυτούς οφείλουμε στήριξη κι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και μια δέσμευση. Ιδιαίτερα στις οικογένειες των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους.

Τη δέσμευση ότι θα αγωνιστούμε από την πρώτη μέρα του νέου έτους, για να μη γίνει η απώλεια συνήθεια σε αυτό τον τόπο.

Να μη χαθούν κι άλλοι άδικα, επειδή δεν είχαν χρήματα να κάνουν έγκαιρα το τεστ, επειδή κόλλησαν λόγω συνωστισμού σε κάποιο λεωφορείο ή στο χώρο εργασίας τους ή γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι για να νοσηλευτούν.

Τη δέσμευση ότι θα αγωνιστούμε για να προστατεύσουμε τους πιο αδύναμους, να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες και να χτίσουμε μια ισχυρή κοινωνία και μια οικονομία που θα υπηρετεί τον άνθρωπο και τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Το 2021, θα είναι επίσης μια δύσκολη χρονιά. Με μεγάλες προκλήσεις για τη πατρίδα μας. Όχι μόνο για τη διαχείριση της πανδημίας αλλά και για την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι μόνο αν πορευτούμε με πυξίδα τις αξίες μας μπορούμε να υπερβούμε όλες τις προκλήσεις και τις δυσκολίες.

Οι μεγάλες αξίες που έγιναν συνώνυμο της Ελλάδας και των αγώνων του ελληνικού λαού, η Δημοκρατία, η ελευθερία, η αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη, είναι οι αξίες που και σήμερα μας δείχνουν το δρόμο.

Ας τις ακολουθήσουμε, αφήνοντας πίσω όσους μας καταδικάζουν στο σκοτάδι και την οπισθοδρόμηση. Θα είναι το πρώτο βήμα για τη νέα αναγέννηση της πατρίδας μας.

Εύχομαι από καρδιάς υγεία και δύναμη σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα.