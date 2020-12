Κόσμος

Κορονοϊός – Βρετανία: συναγερμός από το νέο ημερήσιο ρεκόρ κρουσμάτων

Την ίδια στιγμή, σχεδόν χίλιοι άνθρωποι χάνουν την μάχη με τον κορονοϊό τις τελευταίες μέρες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε μέσα σε διάστημα 24 ωρών άλλα 55.892 κρούσματα του νέου κορoνοϊού καθώς και 964 θανάτους από Covid-19, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Το επίπεδο αυτό είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από την αρχή της πανδημίας.

Χθες είχαν ανακοινωθεί 50.023 κρούσματα και 981 θάνατοι μέσα σε ένα 24ωρο.

Οι θάνατοι αφορούν ανθρώπους που είχαν βρεθεί θετικοί στον νέο κορoνοϊό εντός των τελευταίων 28 ημερών.