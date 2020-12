Κοινωνία

Μετρό: η ΕΛΑΣ έκλεισε 6 σταθμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε ποιοι σταθμοί του Μετρό έκλεισαν με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Έξι σταθμοί του Μετρό (γραμμές 1,2,3) έκλεισαν σήμερα από τις 19.00 με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο των μέτρων της για περιορισμό των μετακινήσεων και αποφυγή φαινομένων συνωστισμού.

Σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ ΑΕ, πρόκειται για τους σταθμούς "Ομόνοια", " Πανεπιστήμιο", " Σύνταγμα", " Ευαγγελισμός", "Μοναστηράκι" και "Ακρόπολη".