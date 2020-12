Αθλητικά

Κορονοϊός: Νέο κρούσμα στην ΑΕΚ

Θετικός βρέθηκε ποδοσφαιριστής της “Ένωσης” στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο τεστ. Η ανακοίνωση της “κιτρινόμαυρης” ΠΑΕ.

Κρούσμα κορονοϊού βρέθηκε στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο τεστ στο οποίο υποβάλλονται οι παίκτες και τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΑΕΚ.

Ο Ντάμιαν Σιμάνσκι έχει προσβληθεί από τον ιό, κάτι που σημαίνει ότι θα ακολουθήσει όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας με απομόνωση και αποχή από τις υποχρεώσεις ομάδας. Έτσι τίθεται “νοκ άουτ” από το ντέρμπι της Κυριακής κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η ανακοίνωση της “κιτρινόμαυρης” ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, Ντάμιαν Σιμάνσκι βρέθηκε θετικός στον ιό COVID-19, κατά τον σημερινό έλεγχο, που πραγματοποιήθηκε στα Σπάτα.

Ο διεθνής Πολωνός μέσος έχει ήδη ενημερωθεί και απομονωθεί, ενώ έχουν ακολουθηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ευχές από την “κιτρινόμαυρη” οικογένεια στον Ντάμιαν για ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα Σπάτα.

Μεγάλη προσοχή απ’ όλους μας και υγεία σε όλους τους συνανθρώπους μας!»