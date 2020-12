Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δεκάδες χώρες έχουν ξεκινήσει την εκστρατεία του εμβολιασμού

Η Κίνα ήταν η πρώτη χώρα που ξεκίνησε τους εμβολιασμούς, χωρίς καν την έγκριση εμβολίου από τις Αρχές! Ποια ήταν η πρώτη από τις δυτικές χώρες.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την πρώτη ειδοποίηση των κινεζικών αρχών προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για το ξέσπασμα του νέου κορονοϊού, περίπου 50 χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν ξεκινήσει την εκστρατεία εμβολιασμού κατά της Covid-19.

Η Κίνα από το καλοκαίρι

Η Κίνα, όπου πρωτοεμφανίστηκε ο SARS-Cov-2, ήταν η πρώτη χώρα που ξεκίνησε τους εμβολιασμούς το περασμένο καλοκαίρι, όταν κανένα εμβόλιο δεν είχε ακόμη εγκριθεί από επίσημες αρχές, εμβολιάζοντας κυρίως τις πιο εκτεθειμένες πληθυσμιακές ομάδες (εργαζόμενους και μαθητές που επισκέπτονται το εξωτερικό, εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης κλπ). Μέχρι σήμερα, σχεδόν πέντε εκατομμύρια Κινέζοι έχουν εμβολιαστεί, ενώ το Πεκίνο ενέκρινε σήμερα Πέμπτη την κυκλοφορία ενός πρώτου εμβολίου, που αναπτύχθηκε από την Sinopharm.

Η Ρωσία ακολούθησε στις 5 Δεκεμβρίου, αρχίζοντας να εμβολιάζει τις κατηγορίες πληθυσμού υψηλού κινδύνου με το εμβόλιο Sputnik V, που αναπτύχθηκε από το Εθνικό Κέντρο Ερευνών Επιδημιολογίας Gamaleya. Από τότε, αυτό το εμβόλιο έχει εγκριθεί κυρίως στη Λευκορωσία και την Αργεντινή, οι οποίες ξεκίνησαν την εκστρατεία εμβολιασμού τους την Τρίτη. Η Αλγερία σκοπεύει να ακολουθήσει τον Ιανουάριο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, πρώτη χώρα στη Δύση

Το Ηνωμένο Βασίλειο, παράλληλα, ήταν η πρώτη χώρα που ενέκρινε το εμβόλιο που παρασκεύασαν η αμερικανική φαρμακευτική βιομηχανία Pfizer και το γερμανικό εργαστήριο βιοτεχνολογίας BionNTech. Η εκστρατεία εμβολιασμού ξεκίνησε στη χώρα στις 8 Δεκεμβρίου και έως τις 27 Δεκεμβρίου σχεδόν 950.000 άνθρωποι είχαν ήδη λάβει την πρώτη από τις δύο δόσεις του εμβολίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα. Η χώρα είναι επίσης η πρώτη που ενέκρινε χθες Τετάρτη το εμβόλιο που ανέπτυξαν η εταιρεία AstraZeneca και το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Το εμβόλιο αυτό θα ξεκινήσει να χορηγείται σε Βρετανούς από τις 4 Ιανουαρίου.

Στη Δύση, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ άρχισαν να εμβολιάζουν στις 14 Δεκεμβρίου, η Ελβετία στις 23 του μήνα, η Σερβία στις 24, σχεδόν όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Νορβηγία την Κυριακή και η Ισλανδία την Τρίτη. Όλες τους με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech.

Οι ΗΠΑ και ο Καναδάς είναι επίσης οι πρώτες δύο χώρες που ενέκριναν το εμβόλιο της αμερικάνικης φαρμακευτικής εταιρείας Moderna, το οποίο ενδέχεται να εγκριθεί στις 6 Ιανουαρίου από την ΕΕ.

Περίπου 2,8 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη λάβει μια δόση του εμβολίου. Στην ΕΕ, που ξεκίνησε αργότερα τους εμβολιασμούς, η Γερμανία προπορεύεται σε εμβολιασμούς (πάνω από 130.000 σε πέντε ημέρες).

Το Ισραήλ σε αγώνα ταχύτητας

Στη Μέση Ανατολή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν η πρώτη χώρα που ξεκίνησε στις 14 Δεκεμβρίου την εμβολιαστική εκστρατεία με δόσεις του κινεζικού Sinopharm να χορηγούνται στην πρωτεύουσα Αμπού Ντάμπι. Επίσης στα ΗΑΕ, το Ντουμπάι άρχισε να εμβολιάζει στις 23 Δεκεμβρίου με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech.

Η Σαουδική Αραβία και το Μπαχρέιν ξεκίνησαν την εκστρατεία τους στις 17 Δεκεμβρίου, το Ισραήλ στις 19 Δεκεμβρίου, το Κατάρ στις 23, το Κουβέιτ στις 24, το Ομάν την περασμένη Κυριακή 27 του μήνα. Όλες αυτές οι χώρες χορηγούν μόνο το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech προς το παρόν, εκτός από το Μπαχρέιν όπου μαζί με το αμερικανικό-γερμανικό εμβόλιο χορηγείται αυτό της Sinopharm.

Το Ισραήλ, που έχει ξεκινήσει ένα αγώνα ταχύτητας για την ανοσοποίηση του 1/4 του πληθυσμού του σε ένα μήνα, έχει ήδη χορηγήσει σχεδόν 800.000 δόσεις. Το Μπαχρέιν σχεδόν 60.000 και το Ομάν πάνω από 3.000.

Η Τουρκία, εν τω μεταξύ, έλαβε δόσεις του κινεζικού εμβολίου της Sinovac και σκοπεύει να ξεκινήσει τους εμβολιασμούς στα μέσα Ιανουαρίου.

Στη Κεντρική και Λατινική Αμερική, το Μεξικό, η Χιλή και η Κόστα Ρίκα ήταν οι πρώτες χώρες που ξεκίνησαν να εμβολιάζουν τους πληθυσμούς τους στις 24 Δεκεμβρίου, με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech.

Στην Ασία, η Σιγκαπούρη άρχισε να εμβολιάζει την Τετάρτη με το ίδιο εμβόλιο. Οι άλλες χώρες της ηπείρου δεν βιάζονται: Η Ινδία, η Ιαπωνία και η Ταϊβάν σκοπεύουν να ξεκινήσουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους, οι Φιλιππίνες και το Πακιστάν θα περιμένουν το δεύτερο τρίμηνο, το Αφγανιστάν και η Ταϊλάνδη έως τα μέσα του 2021.

Στην υποσαχάρια Αφρική και την Ωκεανία, δεν έχει φτάσει η ώρα ακόμη για εμβολιασμούς. Πρωτοπόρος; Το Κονακρί, πρωτεύουσα της Γουινέας, όπου την Τετάρτη χορηγήθηκαν οι πρώτες 60 δόσεις του Sputnik V, πριν αποφασίσουν οι εκεί αρχές αν θα προχωρήσουν ή όχι σε μαζικούς εμβολιασμούς.