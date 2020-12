Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ιταλία: Πρωτοχρονιά με ραγδαία αύξηση κρουσμάτων και διασωληνωμένων

Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι ο δείκτης θετικότητας στα τεστ των τελευταίων 24 ωρών ξεπέρασε το 12%.

Μεγάλη αύξηση παρουσιάζουν σήμερα τα κρούσματα κορονοϊού στην Ιταλία. Καταγράφηκαν 23.477 περιστατικά και 555 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 186.004 διαγνωστικά τεστ, το 12,6% των οποίων, ήταν θετικό.

Χθες τα κρούσματα ήταν 16.202, με 575 θανάτους και 169.045 τεστ. Από την αρχή της πανδημίας, στην Ιταλία έχασαν την ζωή τους 74.159 άνθρωποι και οι μολύνσεις είναι 2.107.166.

Μετά από τέσσερις εβδομάδες, μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, οι ασθενείς με κορονοϊό που βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας παρουσίασαν αύξηση (+27) ενώ, σε σχέση με χθες, μειώθηκαν οι ασθενείς στους νοσοκομειακούς θαλάμους (- 415).

Σε ότι αφορά τις περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα, στην πρώτη θέση βρίσκεται και πάλι το Βένετο, με 4.800 νέα περιστατικά. Ακολουθούν η Λομβαρδία, με 3.859 και η Εμίλια Ρομάνια, με 2.116. Μέχρι σήμερα έχουν εμβολιαστεί 14.334 Ιταλοί.

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε έκανε γνωστό ότι στις 7 Ιανουαρίου πρόκειται να επιστρέψει στις σχολικές αίθουσες το 50% των μαθητών του λυκείου. Το αρχικό σχέδιο έκανε αναφορά σε ποσοστό του 75%, αλλά οι ειδικοί συνέστησαν την υιοθέτηση πιο προσεκτικού χρονοδιαγράμματος.

Όσο για την ελευθερία μετακίνησης των πολιτών και την λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων μετά τις γιορτές, η υφυπουργός Υγείας Σάντρα Τζάμπα, δήλωσε ότι από τις 7 Ιανουαρίου, είναι πολύ πιθανό να αποφασιστεί ουσιαστική χαλάρωση των μέτρων σε όλη την χώρα. Όπως πρόσθεσε, όμως, αν τα κρούσματα αυξηθούν, δεν αποκλείει την μελλοντική επιβολή νέας «κόκκινης ζώνης», σε ορισμένες από τις περιφέρειες της Ιταλίας.