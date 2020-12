Υγεία - Περιβάλλον

Υπουργείο Υγείας: Τι μας δίδαξε το 2020 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκινητικό το βίντεο με το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα και τις ευχαριστίες προς τους ήρωες που δίνουν τη “μάχη” κατά της πανδημίας.