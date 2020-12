Κόσμος

Εκτελέστηκε για ανθρωποκτονία που διέπραξε όταν ήταν ανήλικος

Η Ύπατη Αρμοστεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ καταδίκασε την εκτέλεση του Χασάν Ρεζαγί.

Οι Αρχές του Ιράν εκτέλεσαν σήμερα έναν άνδρα ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο για ανθρωποκτονία που διέπραξε πριν από 12 χρόνια, όταν ήταν 16 ετών, γεγονός το οποίο καταδικάστηκε από δυτικές κυβερνήσεις και την Ύπατη Αρμοστεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν αναφέρθηκαν καθόλου στην εκτέλεση και δεν στάθηκε δυνατή η επικοινωνία με εκπροσώπους των δικαστικών αρχών καθώς η Πέμπτη είναι η τελευταία ημέρα της εργάσιμης εβδομάδας για το Ιράν.

«Πρόκειται για την τέταρτη επιβεβαιωμένη εκτέλεση ενός ανήλικου δράστη εντός του 2020. Η εκτέλεση δραστών που ήταν ανήλικοι όταν διέπραξαν το αδίκημα απαγορεύεται κατηγορηματικά από το διεθνές δίκαιο και το Ιράν υποχρεούται να τηρεί αυτήν την απαγόρευση», ανέφερε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ σε ανακοίνωσή της.

Η Ύπατη Αρμοστής, Μισέλ Μπατσελέτ, «καταδικάζει με τον εντονότερο τρόπο» την εκτέλεση του Μοχαμάντ Χασάν Ρεζαγί. «Είμαστε επίσης απογοητευμένοι επειδή αυτή η εκτέλεση έγινε παρά τις παρεμβάσεις (…) προς την κυβέρνηση του Ιράν για το ζήτημα αυτό», προστίθεται στο κείμενο.

Ο Ρεζαγί καταδικάστηκε σε θάνατο για ανθρωποκτονία που φέρεται ότι διέπραξε όταν ήταν 16 ετών και πέρασε 12 χρόνια στη φυλακή στην πτέρυγα των θανατοποινιτών. Με βάση την ιρανική νομοθεσία η ενηλικίωση καθορίζεται από την έναρξη της εφηβείας και ορίζεται στα 15 χρόνια για τα αγόρια και στα 9 για τα κορίτσια. Ωστόσο για τα αδικήματα που τιμωρούνται με τη θανατική ποινή ο δικαστής είναι αυτός που αποφασίζει για την ωριμότητα του κατηγορουμένου.

Στις περιπτώσεις που το εγχώριο δίκαιο δεν συμπίπτει με το διεθνές, οι ιρανικές Αρχές εφαρμόζουν τη νομοθεσία της χώρας τους.