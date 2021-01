Κοινωνία

Πρωτοχρονιά: με πυροτεχνήματα υποδέχθηκε η Αθήνα το νέο έτος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ένα εντυπωσιακό φωτιστικό show με video projections η πρωτεύουσα καλωσόρισε το 2021!

Στον πανέμορφο λόφο του Λυκαβηττού, με φόντο τα φώτα της Αθήνας, υποδέχτηκε η πρωτεύουσα το 2021 με έναν τρόπο διαφορετικό, όπως διαφορετική ήταν και η χρονιά που αποχαιρετήσαμε!

Το εντυπωσιακό φωτιστικό show με video projections, η υπέροχη μουσική και τα αγαπημένα τραγούδια από τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία του Δήμου Αθηναίων, έκαναν τους Αθηναίους να ξεχάσουν για λίγο την πανδημία.

Η βραδιά ξεκίνησε με ένα λυρικό βίντεο και μία καθηλωτική χορογραφία που σκιαγράφησαν με μοναδικό τρόπο πώς αυτή η ιδιαίτερη χρονιά που πέρασε μας κράτησε σε απόσταση, μας κράτησε μακριά. Αλλά το πιο σημαντικό όμως είναι ότι μας θύμισαν πώς, μέσα στις συνθήκες που βιώνουμε σήμερα, αυτό που τελικά έχει σημασία είναι το να είμαστε «εμείς», να είμαστε «μαζί». Κι είναι βέβαιο πως θα πλησιάσουμε πάλι, θα έρθουμε κοντά κι όταν έρθει η ώρα θα πούμε «πάμε;» και θα πάμε.

Οικοδεσπότες της βραδιάς ήταν δύο από τις πολύ αγαπημένες παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης, δύο ιδιαίτερα ταλαντούχοι ηθοποιοί, η Μαρία Κίτσου και ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, οι παρουσιαστές υποδέχτηκαν στη σκηνή τον Δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη.

«Το 2021 να μας βρει όλους υγιείς. Να μας βρει όλους νικητές. Άλλωστε η ζωή πάντα νικά. Να είμαστε λοιπόν όλοι μαζί, να είμαστε όλοι καλά και σύντομα να μπορούμε να πάρουμε μια μεγάλη ανάσα. Ανάσα αγάπης, ανάσα ελπίδας, ανάσα ζωής», ήταν η ευχή του Δημάρχου Αθηναίων για τη νέα χρονιά.

Αμέσως μετά, όλοι μαζί, και με όσους και όσες έστειλαν τα γιορτινά τους βίντεο, μετρήσαμε αντίστροφα και καλωσορίσαμε με ελπίδα και αισιοδοξία το νέο έτος. Ταυτόχρονα εντυπωσιακά πολύχρωμα πυροτεχνήματα, περισσότερα από κάθε άλλη φορά και στις επτά δημοτικές κοινότητες, έλουσαν με φως την Αθήνα και αγκάλιασαν τον αττικό ουρανό. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με το «Πάει ο παλιός ο χρόνος», και με εικόνες από την γιορτινά φωτισμένη Αθήνα, από την πόλη που - υπό κανονικές συνθήκες - δεν κοιμάται ποτέ, και που σφύζει από ζωή, εικόνες που ευχόμαστε να δούμε πάλι σύντομα.

Όλη η εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων για την υποδοχή του 2021, πραγματοποιήθηκε με αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας υγειονομικών κανόνων και χωρίς την παρουσία κοινού.