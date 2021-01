Αθλητικά

Ελαμπντελαουί: Τραυματίστηκε σοβαρά από βεγγαλικό

Σοβαρό ατύχημα για τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και νυν της Γαλατασαράι. Βεγγαλικό «έσκασε» στα χέρια του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο Ομάρ Ελαμπντελαουί διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης, μετά από έκρηξη πυροτεχνήματος, το οποίο τον τραυμάτισε στο χέρι και του προκάλεσε προσωρινή απώλεια όρασης.

Το δυσάρεστο περιστατικό διαδραματίστηκε σε πάρτι που διοργάνωσε ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και νυν της Γαλατασαράι στην οικία του, προκειμένου να υποδεχθεί μαζί με δικούς του ανθρώπους το νέο έτος.