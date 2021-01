Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Pfizer: ο ΠΟΥ έδωσε έγκριση για επείγουσα χρήση

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τόνισε ότι το εμβόλιο καλύπτει τα κριτήρια ασφάλειας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χορήγησε σήμερα, για πρώτη φορά μετά την έναρξη πανδημίας, άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης σε ένα εμβόλιο κατά της Covid-19, σε αυτό των Pfizer/BioNTech, διευκολύνοντας τις χώρες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το εμβόλιο γρήγορα, τόνισε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ.

«Αυτό είναι ένα πολύ θετικό βήμα για να διασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση σε εμβόλια κατά της Covid-19», δήλωσε στην ανακοίνωση η δρ. Μαριάντζελα Σιμάο, αρμόδια στον ΠΟΥ για την πρόσβαση σε φάρμακα.

Αυτή η διαδικασία, την οποία ο ΠΟΥ μπορεί να χρησιμοποιήσει σε περιπτώσεις υγειονομικής έκτακτης ανάγκης, επιτρέπει σε χώρες που δεν έχουν απαραίτητα τα μέσα να προσδιορίσουν γρήγορα από μόνες τους την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια ενός φαρμάκου, να έχουν πιο γρήγορη πρόσβαση στη θεραπεία.

Η διαδικασία επιτρέπει επίσης στην UNICEF, την υπηρεσία του ΟΗΕ που είναι υπεύθυνη για ένα σημαντικό μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας για τη διανομή εμβολίων κατά του νέου κορονοϊού σε όλο τον κόσμο και τον Παναμερικανικό Οργανισμό Υγείας, να αγοράσουν το εμβόλιο για να το διανείμουν σε φτωχές χώρες, συμπλήρωσε ο ΠΟΥ.

Η δρ. Σιμάο πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για να έχουμε αρκετές δόσεις εμβολίου για να καλύψουμε τις ανάγκες των πληθυσμιακών ομάδων που έχουν προτεραιότητα να εμβολιαστούν σε όλο τον κόσμο».

Το εμβόλιο Pfizer/BioNTech χορηγείται ήδη για αρκετές εβδομάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις ΗΠΑ και στην Ελβετία, μεταξύ πολλών άλλων χωρών.

Αρκετοί εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη εμβολιαστεί με αυτό το εμβόλιο, το οποίο εκτιμάται ότι είναι κατά 95% αποτελεσματικό, αλλά απαιτεί πολύ χαμηλές θερμοκρασίες συντήρησης, σε μείον 80 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη τη διανομή και την αποθήκευσή του.