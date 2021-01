Κοινωνία

Πρωτοχρονιά: άδεια η Αθήνα την πρώτη νύχτα του 2021 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μόνο οι αστυνομικοί έκαναν αλλαγή του χρόνου στους δρόμους. Δείτε εικόνες από το κέντρο της Αθήνας.

Οι αυστηροί έλεγχοι, σε κάθε επίπεδο, από τις αρμόδιες αρχές συνεχίστηκαν την νύχτα της Πρωτοχρονιάς, προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά του κορονοϊού μέσω του συγχρωτισμού.

Οι αστυνομικοί έκαναν αλλαγή του χρόνου στους δρόμους, ενώ οι κάτοικοι της πρωτεύουσας παρέμειναν στα σπίτια τους, από τα μπαλκόνια των οποίων απόλαυσαν τα βεγγαλικά στον αττικό ουρανό.

Αποτέλεσμα ήταν το κέντρο της Αθήνας να παραμείνει άδειο την πρώτη νύχτα του 2021. Η Πλατεία Συντάγματος ήταν έρημη, ενώ ίδια ήταν η εικόνα και στην Ομόνοια.

Μονάχα οι άνδρες της αστυνομίας βρίσκονταν στα πιο κεντρικά σημεία της πόλης, που άλλες χρονιές έσφυζαν από ζωή!

Δείτε εικόνες: