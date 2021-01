Πολιτική

Πρωτοχρονιά με πυροσβέστες και αστυνομικούς έκανε ο Νίκος Χαρδαλιάς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θέλησε με αυτή τη συμβολική κίνηση να τονίσει τη διακλαδικότητα και τη διαρκή συνεργασία μεταξύ των φορέων που συνεπικουρούν την Πολιτική Προστασία στο έργο της.

Στον Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου άλλαξε χρόνο ο Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με τα στελέχη της βάρδιας, ενώ αμέσως μετά επισκέφθηκε για τις καθιερωμένες ευχές το Αστυνομικό Τμήμα Μενιδίου, το 251 στρατιωτικό νοσοκομείο, καθώς και το επιχειρησιακό κέντρο του ΕΚΑΒ.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας επέλεξε έτσι να τονίσει τη διακλαδικότητα και τη διαρκή συνεργασία μεταξύ των φορέων που συνεπικουρούν την Πολιτική Προστασία στο έργο της, όπως είναι το Πυροσβεστικό Σώμα, η Ελληνική Αστυνομία, οι Ένοπλες Δυνάμεις και το ΕΚΑΒ, μην παραλείποντας να τιμήσει και τους υγειονομικούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στον κορωνοϊό.

Επίσης, επιλέγοντας να επισκεφθεί περιοχές της Δυτικής Αθήνας, όπου σημειώθηκε έξαρση της πανδημίας τις τελευταίες εβδομάδες έδωσε για ακόμα μια φορά το μήνυμα ότι η Πολιτική Προστασία είναι παρούσα όπου χρειάζεται. Ο υφυπουργός ευχαρίστησε θερμά τα στελέχη της πρώτης γραμμής σε όλες τις υπηρεσίες που επισκέφθηκε για τη συνεισφορά τους στο έργο της Πολιτικής Προστασίας και αντάλλαξε ευχές για «μια νέα χρονιά, μια καλύτερη χρονιά», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες των εορτών, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας βρέθηκε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να εποπτεύσει όλες τις διαδικασίες πριν την έναρξη της Επιχείρησης Ελευθερία. Συγκεκριμένα, επισκέφθηκε τις πέντε κεντρικές αποθήκες φύλαξης των εμβολίων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης, ενώ μετέβη και στον Προμαχώνα για την παραλαβή των πρώτων δόσεων εμβολίων που έφτασαν στη χώρα.









Gallery