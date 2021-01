Κόσμος

Βρετανία: Καταργεί τον ΦΠΑ στα γυναικεία προϊόντα υγιεινής

Η κατάργηση του ΦΠΑ στα ταμπόν και τις σερβιέτες τίθεται σήμερα σε ισχύ στη Βρετανία, με την κυβέρνηση να υπογραμμίζει ότι το μέτρο μπόρεσε να υιοθετηθεί χάρη στην αποχώρηση της χώρας από την ΕΕ.

Μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου που ακολούθησε το Brexit η Βρετανία δεν είναι υποχρεωμένη να τηρεί τη νομοθεσία της ΕΕ, η οποία προβλέπει την επιβολή φόρου τουλάχιστον 5% στα προϊόντα υγιεινής.

“Είμαι περήφανος που τηρούμε σήμερα τη δέσμευσή μας να καταργήσουμε τον φόρο στα ταμπόν. Τα προϊόντα υγιεινής είναι απαραίτητα και κατά συνέπεια είναι λογικό να μην υπόκεινται σε ΦΠΑ”, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Οικομομικών της Βρετανίας Ρίσι Σουνάκ, ο οποίος είχε ανακοινώσει το μέτρο όταν είχε παρουσιάσει τον προϋπολογισμό της χώρας τον Μάρτιο.

Η Φελίσια Ουίλοου, γενική διευθύντρια της Fawcett Society, μιας οργάνωσης προάσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την αλλαγή αυτή.

“Ο δρόμος ήταν μακρύς μέχρι να φτάσουμε εδώ, όμως ο σεξιστικός φόρος που θεωρεί τα προϊόντα υγιεινής μη απαραίτητα προϊόντα πολυτελείας μπορεί επιτέλους να περάσει στα βιβλία της ιστορίας”, τόνισε.

Προϊόντα υγιεινής διανέμονται ήδη στα δημόσια πανεπιστήμια της Αγγλίας εδώ και έναν χρόνο, καθώς και σε ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία που τα χρειάζονται. Η Σκοτία έχει κάνει ένα βήμα πιο μακριά: τον Νοέμβριο οι βουλευτές ενέκριναν νομοσχέδιο που επιτρέπει στις γυναίκες δωρεάν πρόσβαση σε προϊόντα υγιεινής, η πρώτη περιοχή του κόσμου που υιοθετεί ένα αντίστοιχο μέτρο.