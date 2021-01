Κοινωνία

Πρωτοχρονιά: με λαμπρότητα υποδέχθηκε ο Πειραιάς το 2021 (βίντεο)

Ο Πύργος του Πειραιά έδωσε το σύνθημα της αντίστροφης μέτρησης για την έλευση του 2021, με τα φώτα του να πάλλονται σε ένα ειδικά προγραμματισμένο θέαμα!

Με λαμπρότητα υποδέχθηκε ο Δήμος Πειραιά την έλευση του νέου έτους, καθώς ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα πυροτεχνημάτων, βεγγαλικών και φωτισμών με φόντο το μεγάλο λιμάνι εντυπωσίασε, με τους Πειραιώτες να βγαίνουν στα μπαλκόνια τους για να απολαύσουν μοναδικές γιορτινές εικόνες.

Ο Πύργος του Πειραιά έδωσε το σύνθημα της αντίστροφης μέτρησης για την έλευση του 2021, με τα φώτα του να πάλλονται σε ένα ειδικά προγραμματισμένο θέαμα με εναλλασσόμενα εντυπωσιακά χρώματα και δυναμική.

Ακριβώς στην αλλαγή του χρόνου και τις πρώτες στιγμές του 2021, ένα συγχρονισμένο show, φωτισμών, εντυπωσιακών εναέριων πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών με χρώμα, ρυθμό και ένταση, φώτισε τον Πειραϊκό ουρανό σε ένα υπερθέαμα ορατό και από τις 5 Δημοτικές Κοινότητες, σε όλες τις γειτονιές του Πειραιά.

Ταυτόχρονα, ο Δήμος Πειραιά υποδέχθηκε, τις πρώτες στιγμές του νέου έτους, το πρώτο πλοίο που έφτασε στο μεγάλο λιμάνι το 2021, το «BLUE STAR CHIOS», φωταγωγώντας το μνημείο του «Λέοντος του Πειραιώς» στο Χατζηκυριάκειο και φωτίζοντας το πλοίο κατά την είσοδό του στο λιμάνι.

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε: «Χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το 2021. Η νέα χρονιά να φέρει σε όλους υγεία, δύναμη, αισιοδοξία και ευημερία. Φέτος ο Πειραιάς υποδέχθηκε την έλευση του νέου έτους με έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό τρόπο και ελπίζω τα φώτα που έλαμψαν στον Πειραϊκό ουρανό να πρόσφεραν στιγμές χαράς και ελπίδας στους πολίτες. Το 2020 ήταν μια από τις δυσκολότερες χρονιές για όλη την ανθρωπότητα, καθώς χάθηκαν δυστυχώς πολλοί συνάνθρωποί μας και άλλαξε η ζωή και τα δεδομένα της καθημερινότητάς μας. Αυτές τις στιγμές η σκέψη μας είναι ασφαλώς σε όλους όσοι νοσηλεύονται, στους οικείους τους, αλλά και σε όσους είναι μόνοι. Φέτος προσπαθήσαμε με τον στολισμό και τις εορταστικές μας δράσεις, πάντα με σεβασμό σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, να δημιουργήσουμε γιορτινό κλίμα στην πόλη, στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας για ένα καλύτερο αύριο. Ευελπιστώ πως το 2021 θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε την πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση, να βγούμε νικητές από αυτή τη δοκιμασία, να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα και να είμαστε ξανά όλοι μαζί με τις οικογένειές μας και τους δικούς μας ανθρώπους. Ευτυχισμένο το 2021 με υγεία».

Η δράση μεταδόθηκε με live streaming από την ιστοσελίδα christmasinpiraeus.com και από τα youtube και facebook του destination piraeus και πραγματοποιήθηκε με την τήρηση όλων των μέτρων που έχουν ορίσει οι αρμόδιες αρχές και η Πολιτεία για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19.