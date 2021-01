Κοινωνία

Μήνυμα Ιερώνυμου για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, με αφορμή την έναρξη του επετειακού έτους 2021, κατά το οποίο συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, απευθύνεται προς το πλήρωμα της Εκκλησίας της Ελλάδος και προς όλους τους Έλληνες με μήνυμά του, το οποίο θα μεταδοθεί από τα μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμά του ο Μακαριώτατος αναφέρει:

«Ελληνίδες, Έλληνες, αδέλφια και παιδιά μου εν Χριστώ,

Καλή και ευλογημένη Χρονιά! Εκκινεί σήμερα το έτος 2021, κατά το οποίο σύμπας ο Ελληνισμός θα τιμήσει, παρά τις υγειονομικές δυσκολίες και με σεβασμό προς τα υγειονομικά μέτρα προφυλάξεως, τα 200 έτη από τον Απελευθερωτικό Αγώνα του 1821 για την Παλιγγενεσία. Η Εκκλησία πανηγυρίζει την Επανάσταση ως πνευματικό γεγονός. Πανηγυρίζει τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας ως τύπο του διαχρονικού αγώνα του ανθρώπου κατά της τυραννίας και της δουλείας τόσο εξωτερικής όσο και εσωτερικής, τόσο συλλογικής όσο και προσωπικής.

Διότι, αν και η Εκκλησία γνωρίζει τα ιστορικά δρώμενα, εντούτοις επιλέγει να κατανοεί την ιστορία με όρους μη γεωπολιτικούς• διότι κατανοεί τον κόσμο με όρους εσχατολογικούς. Σκέπτεται με όρους «λειτουργικού χρόνου» και αναλαμβάνει την ευθύνη έναντι των ανθρώπων που την απαρτίζουν και τους διαποιμαίνει να μεταμορφώσει τον χώρο και τον χρόνο, ως απροσμάχητος φορέας της αποκάλυψης του Θείου Λόγου.

Σας καλώ, σήμερα, να κλίνετε μαζί μου ευλαβώς το γόνυ της ψυχής και του σώματος ενώπιον της σεπτής μνήμης των Νεομαρτύρων και των Ηρώων της πίστεως και της πατρώας γης, στους οποίους η Εκκλησία της Ελλάδος αφιερώνει την σπουδαία αυτήν επέτειο. Οι Νεομάρτυρες επέλεξαν να θυσιάσουν την ζωή τους για να διατρανώσουν στους υπόδουλους το ορθόδοξο, οικουμενικό μήνυμα ότι δεν πρέπει να εξισλαμισθούν, ότι μέλλον δεν υπάρχει χωρίς φως Χριστού. Στάθηκαν όρθιοι με ήθος Χριστιανικό και τόλμη Ελληνική. Προτίμησαν τον μαρτυρικό θάνατο παρά την αλλαγή πίστεως και εθνικής συνειδήσεως. Ας μην ξεχνούμε ότι όποιος χανόταν για την Ορθοδοξία, χανόταν και για τον Ελληνισμό. Ο εξισλαμισμένος «τούρκευε» και γινόταν διώκτης των Χριστιανών, των μέχρι πρότινος αδελφών του.

Θέλει αρετήν και τόλμην η Ελευθερία! Οι συνθήκες ήσαν αντίξοες. Είδαμε αδελφούς να χάνονται, αλλά δεν λιποψυχήσαμε! Είδαμε κατακτήσεις και απώλειες εδαφών, αλλά δεν σταματήσαμε να αγωνιζόμαστε. Η πίστη στον Θεό, η συνείδηση της διαχρονικής συνέχειας του Έθνους, η αγάπη μας για τα γράμματα, το αντιστασιακό μας ήθος, η κοινοτική αλληλεγγύη, αυτά ήσαν τα πνευματικά εφόδια τα οποία οδήγησαν στην Ελευθερία και θέριεψαν το κίνημα του Φιλελληνισμού. Διατηρήσαμε άσβεστη την φλόγα και δεν απογοητευθήκαμε. Δεν υποδουλωθήκαμε ηθικά και πνευματικά. Ήμασταν και είμαστε πάντοτε ελεύθεροι. Ελεύθεροι στην καρδιά, ελεύθεροι στην σκέψη, ελεύθεροι στο φρόνημα, ελεύθεροι στην συνείδηση!

Σε αυτήν την γιορτή πνευματικής ελευθερίας και ανεπανάληπτης συναντήσεως με τον εαυτό και την ιστορία μας, καλώ τον καθένα και την καθεμία από εσάς στις 261 Συνοδικές και Περιφερειακές Εκδηλώσεις τις οποίες έχει προγραμματίσει η Εκκλησία της Ελλάδος.

Ενωμένοι, πιστεύοντες και δημιουργικοί, αρχίζουμε!»