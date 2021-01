Κοινωνία

Πρωτοχρονιά: θερμή υποδοχή στο πρώτο “πλοίο” που έδεσε στον Πειραιά (βίντεο)

Ο πλοίαρχος ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους και "καλές θάλασσες" αφήνοντας τη σειρήνα του πλοίου να "μπλεχτεί" με τους ήχους από τα βεγγαλικά.

Με ένα υπερθέαμα πυροτεχνημάτων, βεγγαλικών και φωτισμών υποδέχθηκε ο Δήμος Πειραιά την έλευση του νέου έτους, με τους Πειραιώτες να βγαίνουν στα μπαλκόνια τους για να απολαύσουν μοναδικές γιορτινές εικόνες.

Ταυτόχρονα, ο Δήμος Πειραιά υποδέχθηκε, τις πρώτες στιγμές του νέου έτους, το πρώτο πλοίο που έφτασε στο μεγάλο λιμάνι το 2021. Πρόκειται για το «BLUE STAR CHIOS», το οποίο φωτίστηκε κατά την είσοδό του στο λιμάνι.

Πηγή βίντεο: Eleni Lazarou