Κορονοϊός - ΗΠΑ: Ένας νεκρός κάθε δέκα λεπτά

Ένα πένθιμο tweet κάθε δέκα λεπτά. Η κομητεία του Λος Άντζελες μετράει τα θύματα της πανδημίας με ανατριχιαστικό τρόπο.

Ένας νεκρός κάθε δέκα λεπτά: αυτή είναι η συχνότητα με την οποία οι υγειονομικές αρχές στην κομητεία του Λος Άντζελες άρχισαν χθες Πέμπτη να αναρτούν μηνύματα στο Twitter για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα της πανδημίας του νέου κορονοϊού και για να προτρέψουν τους πολίτες να αποφύγουν να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε συγκέντρωση την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση.

«Κάθε δέκα λεπτά, κάποιος πεθαίνει εξαιτίας της COVID-19 στην κομητεία του Λος Άντζελες. Άνθρωποι που αγαπούσαν και θα λείψουν σε αυτούς που τους αγαπούσαν. Όσο η εξάπλωση δεν επιβραδύνεται, ο επόμενος άνθρωπος που θα βρει τραγικό θάνατο μπορεί να είναι κάποιος που γνωρίζετε», ανέφεραν στην αρχική τους ανάρτηση, τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (τοπική ώρα), οι υγειονομικές αρχές.

«Μια νέα μητέρα». «Κάποιος που είχε ξεπεράσει τον καρκίνο». «Κάποιος που αγαπούσε τη βροχή». «Ο πατέρας που έπαιρνε κάθε μέρα το λεωφορείο για να πάει στη δουλειά». «Ο υπάλληλος στο πρατήριο καυσίμων που πάντα χαμογελούσε». «Ο καθηγητής που σε έκανε να δεις διαφορετικά τον κόσμο». «Ένας αδελφός». «Ένας σύζυγος ακόμα τρελά ερωτευμένος έπειτα από σαράντα χρόνια γάμου». «Η αγαπημένη θεία που έφτιαχνε τα καλύτερα πιάτα στις γιορτές»: κάθε δέκα λεπτά, αναρτάται ένα μήνυμα που αναφέρεται σε κάποιο από τα θύματα, μαζί με τις συστάσεις «σας παρακαλούμε, μείνετε σπίτι απόψε», «σας παρακαλούμε, φορέστε μάσκα όταν βγαίνετε».

Πρόκειται για «μια 24ωρη καμπάνια που θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε τον καταστροφικό αντίκτυπο της πανδημίας του νέου κορονοϊού στους πολίτες μας· έχουν πεθάνει πάνω από 10.000 άνθρωποι», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η υπηρεσία δημόσιας υγείας της κομητείας.

Το Λος Άντζελες, η κομητεία των ΗΠΑ με τον μεγαλύτερο πληθυσμό (10 εκατ. κάτοικοι), έχει μετατραπεί σε μια από τις κυριότερες εστίες της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα και σπάει ρεκόρ κρουσμάτων σχεδόν καθημερινά, με τα νοσοκομεία να έχουν γεμίσει ασφυκτικά.

Ως χθες Πέμπτη η κομητεία είχε καταμετρήσει επίσημα περίπου 756.000 μολύνσεις. Η εξάπλωση επιταχύνεται παρότι εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα (μπαρ κι εστιατόρια προσφέρουν αγαθά μόνο σε πακέτο, η κυκλοφορία απαγορεύεται από τις 22:00 ως τις 05:00, κ.ο.κ.), όπως σε όλη τη νότια Καλιφόρνια.

Ο δήμαρχος του Λος Άντζελες, ο Έρικ Γκαρσέτι, κάλεσε τους συμπολίτες του να γιορτάσουν την έλευση του νέου έτους στο σπίτι, προειδοποιώντας ότι η αστυνομία θα κάνει περιπολίες για να εμποδίσει συγκεντρώσεις πολλών κατοίκων και να επιβάλει πρόστιμα. Ο εισαγγελέας της πόλης από την πλευρά του απαίτησε από ιστότοπο τον οποίο χρησιμοποιούν κυρίως διοργανωτές εκδηλώσεων να αποσύρει κάθε πρόσκληση για τον εορτασμό της έλευσης του νέου έτους.

Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι ο ένας άνθρωπος στους εκατό είναι αυτή τη στιγμή φορέας του νέου κορονοϊού στην κομητεία του Λος Άντζελες, είτε το γνωρίζει είτε όχι.