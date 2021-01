Παράξενα

Πρωτοχρονιά - Κρήτη: αγόρια τα πρώτα μωρά του 2021

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανδρική υπόθεση η έλευση του πελαργού στην Κρήτη...

Αγοράκι είναι το πρώτο μωρό του 2021 που γεννήθηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο.

Ο μικρός μπόμπιρας "κατέφθασε" 14 λεπτά με την αλλαγή του χρόνου σε ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου. Το αγοράκι, σύμφωνα με την κλινική, ζυγίζει 3.541 γραμμάρια και είναι καλά στην υγεία του, όπως και η μητέρα του.

Στις 4:00 τα ξημερώματα ακόμα δύο αγοράκια ήρθαν στον κόσμο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο και σε ιδιωτική κλινική αντίστοιχα, επίσης στο Ηράκλειο.

Στα Χανιά, το πρώτο μωρό είναι επίσης αγοράκι και γεννήθηκε στις 2:00 τα ξημερώματα, ενώ στον Άγιο Νικόλαο ήρθαν στον κόσμο δύο υγιέστατα αγοράκια.

Πηγή: maleviziotis.gr