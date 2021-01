Κόσμος

Με διαφορετικό ύφος τα μηνύματα Μπάιντεν και Τραμπ για την Πρωτοχρονιά

Για ιστορικές νίκες μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην πανδημία επικεντρώθηκε ο Τζο Μπάιντεν.

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο μήνυμά του για την Πρωτοχρονιά αναφέρθηκε στα επιτεύγματά του, χαρακτηρίζοντάς τα “ιστορικές νίκες”, ενώ ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προτίμησε να εμφανιστεί αισιόδοξος για το 2021.

Έπειτα από εβδομάδες που ο Τραμπ επιμένει ότι θα συνεχίσει τη μάχη του για να παραμείνει στην προεδρία, ανήρτησε ένα βίντεο στο Twitter: “Πρέπει να μας θυμούνται για όσα έχουν γίνει”. Ο Ρεπουμπλικάνος δεν έχει ακόμη παραδεχθεί την ήττα του στις εκλογές του Νοεμβρίου από τον Μπάιντεν. Στο μήνυμά του εξήρε τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του, ανάμεσα στα οποία, όπως ανέφερε ο ίδιος, είναι η διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού και η ανοικοδόμηση της οικονομίας των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, που προσβλήθηκε από covid-19 τον Οκτώβριο, έχει επανειλημμένα υποβαθμίσει τη σοβαρότητα της πανδημίας και επέβλεψε μιας διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης, την οποία πολλοί ειδικοί έχουν χαρακτηρίσει ανοργάνωτη, ενώ κάποιες φορές ο ίδιος ο Αμερικάνος πρόεδρος αγνόησε τις συστάσεις των επιστημόνων. Αρχικά ο Τραμπ ήταν προγραμματισμένο να παραστεί σε ένα πάρτι για την Πρωτοχρονιά στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα.

Ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε εξηγήσεις για την εσπευσμένη του επιστροφή στην Ουάσινγκτον, όμως συμπίπτει με την αντιπαράθεση του απερχόμενου προέδρου με το Κογκρέσο μετά το βέτο που άσκησε στο νομοσχέδιο για τις αμυντικές δαπάνες, το αίτημά του να δοθεί μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια στις οικογένειες που επλήγησαν από την πανδημία, καθώς και με την όξυνση των σχέσεων των ΗΠΑ με το Ιράν.

Από την πλευρά του ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επέτισε φόρο τιμής στους υγειονομικούς και ενθάρρυνε τους πολίτες να εμβολιαστούν κατά της covid-19 στη διάρκεια σύντομης εμφάνισής του, μαζί με τη σύζυγό του Τζιλ Μπάιντεν, στην εκπομπή που μεταδίδεται εδώ και χρόνια παραμονή της πρωτοχρονιάς από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC, την "Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2021". “Είμαι απολύτως, εντελώς αισιόδοξος, αισιόδοξος, ότι θα ανακάμψουμε και θα ανακάμψουμε πιο δυνατοί από πριν”, τόνισε ο Μπάιντεν, που αναλαμβάνει την προεδρία στις 20 Ιανουαρίου. Επανέλαβε εξάλλου την έκκλησή του για πιο γρήγορη διανομή των εμβολίων.

Ένταση με τους Ρεπουμπλικάνους

Οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο στήριζαν τον Τραμπ στη διάρκεια των τεσσάρων ετών της ταραχώδους θητείας του, όμως τις τελευταίες ημέρες ο απερχόμενος πρόεδρος καταφέρεται εναντίον τους διότι αρνούνται να στηρίξουν τις αβάσιμες καταγγελίες του περί νοθείας στις προεδρικές εκλογές, επειδή απέρριψαν το αίτημά του να δοθούν περισσότερα χρήματα στους πληγέντες από την πανδημία και επειδή θέλουν να παρακάμψουν το βέτο του και να εγκρίνουν το νομοσχέδιο για τις αμυντικές δαπάνες.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε υπέρ της παράκαμψης του βέτο του Τραμπ τη Δευτέρα. Η Γερουσία θα συνεδριάσει ξανά σήμερα για το θέμα, ενώ η τελική ψηφοφορία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο.

Στο μεταξύ ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζος Χόλεϊ από το Μιζούρι δήλωσε ότι θα αντιταχθεί στη νίκη Μπάιντεν, όταν το Κογκρέσο συνεδριάσει επισήμως στις 6 Ιανουαρίου για να επικυρώσει τα αποτελέσματα του σώματος των εκλεκτόρων για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει μια μακρά συζήτηση στη Γερουσία, όμως δεν μπορεί να αλλάξει το αποτέλεσμα των εκλογών. Το CNN μετέδωσε ότι περίπου 140 Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να κάνουν το ίδιο.