Κόσμος

Brexit: χωρίς τυμπανοκρουσίες το τέλος στην ευρωπαϊκή εποχή

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά χθες Πέμπτη 31η Δεκεμβρίου στις 23:00 (τοπική ώρα· στη 01:00 σήμερα ώρα Ελλάδας), αποπερατώνοντας έτσι την ιστορική ρήξη του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από 47 χρόνια μιας περιπετειώδους ένωσης.

Από σήμερα 1η Ιανουαρίου 2021 η Βρετανία παύει να εφαρμόζει τους κανόνες της ΕΕ, από την οποία έχει αποχωρήσει επισήμως ήδη την 31η Ιανουαρίου 2020, αφού συνήφθη παραμονή των Χριστουγέννων συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα στο Λονδίνο και τους 27.

To Ηνωμένο Βασίλειο ξαναπαίρνει στα χέρια του “την τύχη του”, όμως η αποχώρησή του από την ΕΕ έγινε “χωρίς τυμπανοκρουσίες” τέσσερα χρόνια μετά το δημοψήφισμα για το Brexit, υπογράμμιζαν σήμερα οι βρετανικές εφημερίδες.

Σύμφωνα με την εθνικιστική ταμπλόιντ Daily Express, η σημερινή είναι μία ημέρα γιορτής: “Δικό μας μέλλον, δική μας Βρετανία, δικό μας πεπρωμένο” ήταν ο θριαμβευτικός τίτλος της εφημερίδας, η οποία στο πρωτοσέλιδό της έχει τη φωτογραφία μιας βρετανικής σημαίας με τη λέξη “Ελευθερία” γραμμένη πάνω της.

Το Brexit και το εμβόλιο κατά της covid-19 που παρασκευάστηκε στη Βρετανία θα αποτελέσουν “τη βάση για την εθνική ανάκαμψη” το 2021, διαβεβαίωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον μιλώντας στην εφημερίδα The Daily Telegraph. Σε άρθρο της συντηρητικής αυτής εφημερίδας, που τασσόταν υπέρ του Brexit στην οποία έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος ο Τζόνσον, ο Βρετανός πρωθυπουργός υποσχέθηκε μια χρονιά “αλλαγής και ελπίδας”, την ώρα που η χώρα έχει πληγεί σφοδρά από την πανδημία και διέρχεται μια ιστορική, οικονομική κρίση.

Άλλες εφημερίδες είναι πιο επιφυλακτικές, όπως η The Independent: “Γλιτώσαμε ή μας άφησαν στην τύχη μας;”, διερωτάται. Στην πρώτη της σελίδα η εφημερίδα παρουσιάζει διάφορους παράγοντες του Brexit, από τον Μπόρις Τζόνσον ως τα ψάρια, ένα κλείσιμο του ματιού σε ένα από τα θέματα που δυσκόλεψαν τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ Βρετανίας και ΕΕ.

“Βυθισμένο σε κρίση, χωρίς τυμπανοκρουσίες, το Ηνωμένο Βασίλειο τερματίζει επιτέλους την ευρωπαϊκή εποχή”, παρατηρεί η αριστερή εφημερίδα The Guardian. “Ο Τζόνσον γιορτάζει το ‘απίστευτο’ μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου”, σχολιάζουν οι Times.

Άλλες εφημερίδες προτίμησαν να αφιερώσουν τις πρώτες σελίδες τους στα εμβόλια κατά της covid-19 που είναι κρίσιμα για την ανάσχεση της εξάπλωσης της επιδημίας, από την οποία έχουν πεθάνει περισσότεροι από 73.500 άνθρωποι στη Βρετανία.

Δύο εμβόλια έχουν λάβει έγκρισή για χρήση στη Βρετανία, αυτό των Pfizer/BioNTech, το οποίο έχει αρχίσει να χορηγείται στους Βρετανούς από τις 8 Δεκεμβρίου, ενώ αυτό του πανεπιστημίου της Οξφόρδης σε συνεργασία με την AstraZeneca θα αρχίσει να χορηγείται από τη Δευτέρα. “Να ένας λόγος να χαμογελάμε ξανά το 2021”, αναφέρει η Daily Mirror, ενώ η Sun, η εφημερίδα με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στη χώρα, αφιέρωσε όλη την πρώτη της σελίδα σε μια έκκληση προς τους Βρετανούς να πάνε να εμβολιαστούν.