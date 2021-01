Πολιτική

Πρωτοχρονιά: Ευχές Πλακιωτάκη σε ναυτικούς εν πλω

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ευχές του Γιάννη Πλακιωτάκη σε πλοιάρχους και πληρώματα πλοίων για το 2021.

Ευχές σε πλοιάρχους και πληρώματα πλοίων για τη νέα χρονιά, απέστειλε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης μαζί με τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχο Θεόδωρο Κλιάρη και τη Γενική Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κα. Χριστιάνα Καλογήρου, επικοινωνώντας μαζί τους από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ο κ. Πλακιωτάκης επικοινώνησε με το δεξαμενόπλοιο "MARAN GAS ALEXANDRIA" που βρίσκονταν εν πλω στον Ατλαντικό ωκεανό, με το φορτηγό "ΣΙΣ ΕΛΛΗ Σ" στον Ειρηνικό ωκεανό, με το δεξαμενόπλοιο "MINERVA ROXANNE" στον Ινδικό ωκεανό, με το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο "ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ" που ήταν εν πλω στο Αιγαίο με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά καθώς και με τα σκάφος του λιμενικού 617 και του πλοίου ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού 090 που πραγματοποιούσαν περιπολία στη Σαμοθράκη και τη Μυτιλήνη αντίστοιχα.

«Θέλω να σας μεταφέρω ένα μεγάλο ευχαριστώ από κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα γιατί κρατάτε ψηλά τη σημαία της ελληνικής ναυτοσύνης σε ολόκληρο τον κόσμο. Εύχομαι το 2021 να νικήσουμε την πανδημία, για να πάρουμε πίσω τη ζωή μας. Καλή χρονιά σε σας και τις οικογένειές σας, με υγεία και ευτυχία. Καλές θάλασσες σε όλες και σε όλους σας''.