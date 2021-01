Ζώδια

Λίτσα Πατέρα: τι φέρνει σε όλα τα ζώδια το 2021

Η απρόσμενη και απρόσκλητη έφοδος του νέου αιώνα φέρνει μαζί της αλλαγές σε όλους τους τομείς της ζωής μας.

Μια καινούρια Γέννηση…

Ο Προφήτης Ησαΐας μιλά για το «Ονομα του Παιδίου» και αν γνωρίζουμε κάτι για τους συμβολισμούς της Βίβλου, ξέρουμε ότι τώρα, θα μάθουμε κάτι πολύ σημαντικό, διότι στη Βίβλο, το όνομα, περισσότερο από οτιδήποτε, φανερώνει τον χαρακτήρα ή τη φύση του. Ένα όνομα, δεν είναι απλά μια ετικέτα, αλλά ένα ιερογλυφικό της ψυχής.

Μας δίδονται πέντε ονόματα ή ιδιότητες για το Παιδίον. Πρώτα ο Ησαΐας μάς λέει ότι, το όνομα του Παιδίου, είναι Θαυμαστός. Η λέξη αυτή, χρειάζεται προσεκτική διερεύνηση. Όπως χρησιμοποιείται στη Βίβλο, δηλώνει ένα Θαύμα. Αυτό και τίποτα λιγότερο. Η Βίβλος επαναλαμβάνει διαρκώς, ότι μπορούν πράγματι να συμβούν θαύματα και δίνει λεπτομερείς περιγραφές πολλών τέτοιων περιστατικών. Επί πλέον λέει, ότι θαύματα θα συμβαίνουν πάντα, αν πιστεύεις ότι μπορούν να γίνουν και αν είσαι πρόθυμος να αναγνωρίζεις τη δύναμη του Θεού και να την επικαλείσαι. Όταν το Παιδίον γεννηθεί μέσα στη συνειδητότητά σου, τότε το Θαύμα, θα έρθει στη ζωή σου. Αυτό, δεν σημαίνει απλά, ότι θα παραιτείσαι μπροστά στις παρούσες συνθήκες ή ότι θα είσαι πλέον σε θέση να αντιμετωπίζεις τις ίδιες δυσκολίες με μεγαλύτερο θάρρος ή καθαρότερο μυαλό. Σημαίνει ότι θα συμβαίνει το θαύμα.

«Ο Ιησούς, αφού τους κοίταξε κατά πρόσωπο, είπε: «Στους ανθρώπους, αυτό είναι αδύνατο, αλλά για το Θεό, όλα είναι δυνατά». (Κατά Ματθαίον ΙΘ’, 26)… Με αυτή την εισαγωγή, αφήνοντας πίσω μας μια άκρως ανατρεπτική χρονιά, ανοίγει φέτος στο περιοδικό ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ τις προβλέψεις της, σύμφωνα με την ετήσια μελέτη σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό παγκόσμιο επίπεδο, η γνωστή αστρολόγος Λίτσα Πατέρα, που όπως κάθε χρόνο, παραχωρεί το δικαίωμα αποκλειστικά στη «δημοκρατική» να αναφερθεί στα κυριότερα γεγονότα, που σύμφωνα με τις πλανητικές όψεις του σύμπαντος, θα χαρακτηρίσουν το έτος 2021.

Το δημοσίευμά μας, βασισμένο πάντα στις δικές της προβλέψεις, αναφέρεται και σε προσωπικό επίπεδο, ανάλογα με το ζώδιο στο οποίο ανήκει ο καθένας.

2021: Η απρόσμενη και απρόσκλητη έφοδος του νέου αιώνα. Από σήμερα, αφήνουμε πίσω μας ένα πολύ δύσκολο 2020, εξαιρετικά κομβικό έτος, που καθόρισε την πορεία σε πολλούς τομείς της ζωής μας, με αλλαγή στις αντιλήψεις μας απέναντι στην αξία της ζωής. Όπως αναφέραμε στο περσινό τεύχος «το πέρασμα στην εποχή του Υδροχόου, έφερε συνταρακτικές αλλαγές. Ωστόσο, πορευόμαστε σε έναν αιώνα πιο ανθρώπινο και απαλλαγμένο από τον στόχο – χρήμα και μόνο χρήμα». Το 2020, σταθμός παγκοσμίων εξελίξεων, με Κρόνο και Πλούτωνα σε σύνοδο, στο ζώδιο του Αιγόκερου από τις 12 Ιανουαρίου, έδωσε ηχηρό χαστούκι στις μέχρι τώρα επιλογές μας. Λόγω της πανδημίας covid-19, η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή, μετρά πάνω από 36 εκατομμύρια κρούσματα και πάνω από 1,2 εκατομμύρια νεκρούς…

Οι σημαντικές όψεις μέσα στο 2021: Ο επαναστάτης και ανατρεπτικός Ουρανός, θα συνεχίσει να ασκεί επιρροή από το ζώδιο του Ταύρου έως το 2026, ενώ ο Κρόνος και ο Δίας, ταυτόχρονα θα περάσουν στον Υδροχόο. Η παρουσία του Ουρανού στον Ταύρο, δεν είναι εύκολη συνύπαρξη, καθώς ο πρώτος είναι επαναστάτης και ανατρεπτικός για δεδομένες καταστάσεις και παλιές αντιλήψεις, ενώ ο Ταύρος χαρακτηρίζεται από ισχυρογνωμοσύνη. Ο Ουρανός, ο πλανήτης του απρόβλεπτου, της αφύπνισης του πλανητικού μας συστήματος, των μεγάλων ανακαλύψεων (φυσική – χημεία) των κοινωνικών αναστατώσεων (γαλλική και αμερικανική επανάσταση) και οικονομικών μεταβολών (βιομηχανική επανάσταση). Αγνοεί κάθε είδους περιορισμό και φαίρεται επιπόλαια ή ανεξέλεγκτα. Είναι όμως και ο πλανήτης της ουράνιας αγάπης και ξεφεύγει από τα στενά όρια της φροντίδας του εαυτού του. Το μεγάλο του πρόβλημα, είναι ότι, έτσι όπως οραματίζονται κορφές απάτητες και στοχεύουν σε καλύτερο μέλλον, είναι πολύ εύκολο να βρεθούν στην αντίθετη πλευρά και να κυλιστούν πολύ χαμηλά. Είναι ένας πλανήτης αντιφατικός. Φίλος της συλλογικότητας, με αγάπη για τους άλλους, αλλά εξαιρετικά ανοργάνωτος και εκκεντρικός.

Σε επίπεδο οικονομίας, ο Ουρανός κρύβει τα μεγάλα μπουμ με τη συνακόλουθη οικονομική άνθηση. Ελέγχει τις μεγάλες εταιρείες, τα τραστ και τις νέες τεχνολογίες. Κυβερνά τις σύγχρονες μεγαλουπόλεις και τις περιόδους με ανατροπές, πρωτοτυπία, αντισυμβατικότητα και μεταρρυθμιστικό πνεύμα. Κυβερνά τις νέες βιομηχανίες, τα μέτρα κυβερνητικής ή τεχνητής υποστήριξης, αλλά είναι υπεύθυνος και για την καταστροφή μεγάλων εταιρειών.

Το παρελθόν προειδοποιεί: Οι παλαιότερες διελεύσεις του Ουρανού στο ζώδιο του Ταύρου 1934-1942 είχαν να κάνουν με τις πιο ταραχώδεις περιόδους της ιστορίας. Την άνοδο Ναζισμού, τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, τη χειρότερη οικονομική ύφεση του δυτικού κόσμου και τον φονικό εμφύλιο στην Ισπανία.

Η οικονομία στο επίκεντρο: Από το 2008 η παγκοσμιότητα άρχισε να περνά ισχυρότατη οικονομική κρίση και μόλις ξεκίνησε να βρίσκει έναν βηματισμό, η κατάσταση άλλαξε άρδην λόγω κορονοϊού, με τις αγορές να περνούν στο lock down. Η παρουσία του Ουρανού στον Ταύρο, ίσως να κάνουν ακόμα πιο θολή την κατάσταση, με ενδεχόμενες ανατροπές στην οικονομία. Δεν αποκλείεται, οι ανταγωνισμοί ανάμεσα σε ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία και Ευρωπαϊκή Ένωση να φέρουν αλλαγές στην οικονομική πυραμίδα. Πιθανές και απρόβλεπτες αλλαγές μεταξύ επιχειρηματιών και μεγιστάνων του πλούτου.

Χρηματιστήριο, Τράπεζες και νομίσματα: Ανακατατάξεις και απότομες αλλαγές. Πλήγματα στις «σίγουρες επενδύσεις» και διακυμάνσεις στις αγορές ακινήτων. Ανατροπές στο Τραπεζικό σύστημα. Συγχωνεύσεις και κλείσιμο Τραπεζών, αύξηση διαδικτυακών συναλλαγών και πιθανές αλλαγές στις νομισματικές συναλλαγές, καθώς στο προσκήνιο έρχονται τα ψηφιακά νομίσματα, όπως το Bitcoin (φαινόμενο, που για την ώρα ελέγχεται δύσκολα). Η ψηφιοποιημένη οικονομικη ζωή, θα στείλει στο περιθώριο το παραδοσιακό τυπωμένο νόμισμα και δεν αποκλείεται ο τραπεζικός μας λογαριασμός να αποτελείται από αλγόριθμους…

Πολεμικές συγκρούσεις και αλλαγές συνόρων: Η όψη Ουρανού στον Ταύρο, είναι συνδυασμένη με πολεμικές αναταραχές και βίαια αλλαγή συνόρων. Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, κρίση στην Κριμαία, σχεδόν πολεμική σύγκρουση Ουκρανίας – Ρωσίας, αναταραχές στα Βαλκάνια με εδαφικές και οικονομικές εντάσεις ανάμεσα στη Σερβία, το Κόσοβο, την Αλβανία και τα Σκόπια. Το τελευταίο διάστημα, έχουν οξυνθεί και οι σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας, με τη δεύτερη να αδιαφορεί κυριολεκτικά για την εικόνα της προς τα έξω για τις διπλωματικές της σχέσεις με την Ευρώπη και τη Δύση. Τέτοιου είδους εξελίξεις, υπό την επιρροή του Ουρανού στον Ταύρο μπορούν να πάρουν φωτιά και μάλιστα με πολύ ξαφνικό τρόπο.

Κλιματική αλλαγή: θέματα που αφορούν στο κλίμα και το περιβάλλον, δεν θα μείνουν ανεπηρέαστα. Έτσι, δεν θα αποφύγουμε σεισμούς, πλημμύρες, εκρήξεις ηφαιστείων κλπ.

Δίας και Κρόνος στον Υδροχόο: σημαντική αστρολογική παράμετρος. Η πρόσφατη σύνοδος των δύο πλανητών στις 21 Δεκεμβρίου 2020, δημιούργησε το επανεμφανιζόμενο Άστρο της Βηθλεέμ, με τη διαφορά ότι, τότε, είχε γίνει στο ζώδιο των ιχθύων. Παρόλα αυτά, είναι μια όψη που μας γεμίζει χαρά, καθώς έγινε τις μέρες των Χριστουγέννων.

Κρόνος στον Υδροχόο: Αφύπνιση και συνειδητοποίηση: σε όποιο ζώδιο και αν βρίσκεται ο Κρόνος, ο Άρχοντας του Κάρμα, φέρνει δοκιμασίες, πίεση, δίνει μαθήματα ζωής και αποδίδει δικαιοσύνη. Δίνει συνέχεια και ισχύ σε καταστάσεις και σχέσεις που αντέχουν στις δοκιμασίες και στηρίζονται σε γερά θεμέλια. Πετυχαίνει αυτός, που μαθαίνει από τα λάθη του. Ο αλαζόνας, ο οπορτουνιστής, είναι καταδικασμένος στην αποτυχία. Ο Υδροχόος είναι ο τρελλός επιστήμονας του ζωδιακού κύκλου. Βλέπει μπροστά, σπάει τις νόρμες και δεν συμβιβάζεται. Κρόνος και Υδροχόος δεν είναι και τόσο διαφορετικοί.Η αποστολή του Υδροχόου, είναι η δημιουργία νέας τάξης πραγμάτων, πιο φωτισμένης ανθρωπότητας με νέους κανόνες και ίσες ευκαιρίες. Ο σχεδιασμός ενός πιο έξυπνου μέλλοντος με ενωμένους τους πολίτες της γης. Ουτοπία ή μάλλον…. ο χρόνος (Κρόνος) θα δείξει…

Ο Κρόνος στον Υδροχόο μπορεί να προκαλέσει μεγάλη αφύπνιση σε παγκόσμιο επίπεδο. Το μάθημα που θα πάρουμε από την παρουσία του Κρόνου στον Υδροχόο, είναι η συνειδητοποίηση της ατομικής ευθύνης μας, απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και ότι κάθε προσωπική πρόθεση – αυτό που αγοράζουμε, τρώμε, υποστηρίζουμε, αυτό με το οποίο συνεργαζόμαστε, έχει αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο. Εποχή συλλογικότητας, αντιμετωπίζοντας έτσι, οτιδήποτε απειλεί τη δικαιοσύνη, την ισότητα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ωστόσο, οι ομάδες χρειάζονται προσοχή. Διότι, μας ανυψώνουν, μας δίνουν ελευθερίες ή μας μετατρέπουν σε μάζα. Συλλογικότητες που πνίγουν και απαιτούν, χωρίς να σέβονται τις προσωπικότητες, αλλά και κάθε είδους κοινωνική σχέση, που καταπνίγει την αίσθηση της ακεραιότητας, είναι υποχρεωμένες να υποκύψουν στο δρεπάνι του Κρόνου. Χρειάζεται προσοχή.

Δίας στον Υδροχόο: Ο ευεργέτης Δίας, μέσα από το ζώδιο του Υδροχόου, μπορεί να μας οδηγήσει στην εξέλιξη της τεχνολογίας, της επιστήμης, της αεροναυτικής, της ιατρικής. Μπορεί να οδηγηθούμε σε γενικότερη πρόοδο, ανακαλύπτοντας πρώτα τον εαυτό μας, τις πνευματικές μας ανάγκες, τις βαθύτερες επιθυμίες μας. Η στροφή στον αποκρυφισμό, βοηθά να δούμε τον κόσμο με πιο φιλοσοφικό και συναισθηματικό τρόπο, μακριά από τον τεχνοκρατικό και κερδοσκοπικό τρόπο που λειτούργησε ο Δίας στον Αιγόκερω. Η συμβολή πνευματικών ανθρώπων, μπορεί επίσης να βοηθήσει στην αφύπνιση συνειδήσεων. Ίσως τελικά, προχωράμε σε έναν επαναπροσδιορισμό πραγμάτων, αναγκών και επιθυμιών.

Τα ζώδια αναλυτικά:

Κριός: Μέσα στη νέα χρονιά, επεκτείνετε τη δράση σας, τον κύκλο των γνωριμιών σας και βλέπετε επί τέλους ένα φως στην άκρη του τούνελ. Έχετε επιβιώσει από μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά και κυρίως από ένα δεύτερο δύσκολο μισό του 2020, κατά το οποίο η ένταση, ήταν διαρκώς αυξανόμενη. Παίξατε τον ρόλο μαριονέτας για πολυ καιρό. Τώρα, μέσα στη νέα χρονιά, τα πράγματα αλλάζουν.

Ταύρος: Οι προκλήσεις, θα είναι αρκετές τη νέα χρονιά. Θα υπάρξουν οι ευκαιρίες για να εξελιχθείτε επαγγελματικά. Βρίσκεστε υπό την επίδραση του ανατρεπτικού Ουρανού εδώ και έναν χρόνο και πολλοί, έχετε πάρει μια γεύση, από το τι θα πει, το άγνωστο να καραδοκεί, σε κάθε σας επιλογή. Οι προκλήσεις της νέας χρονιάς, θα είναι πολλές, κυρίως για την επαγγελματική ζωή.

Δίδυμοι: Αν είστε προετοιμασμένοι σωστά, η νέα χρονιά, θα φέρει τις καλύτερες ευκαιρίες, που τόσο πολύ σας έλειψαν το προηγούμενο διάστημα. Με εξαιρετικό ενδιαφέρον για εσάς κυλά η νέα χρονιά, δίνοντάς σας ευκαιρίες, που την προηγούμενη χρονιά στερηθήκατε. Τώρα, με εξαίρεση το ξεκίνημα της χρονιάς που γενικά θα είναι δύσκολο, μπορείτε να αισιοδοξείτε, ότι, όνειρα και φιλοδοξίες θα πραγματοποιηθούν, αρκεί να βρεθείτε, στο κατάλληλο μέρος, την κατάλληλη στιγμή.

Καρκίνος: Τη νέα χρονιά, φαίνεται πως ανακάμπτετε και θα διεκδικήσετε επί τέλους, αυτά που δικαιωματικά σας ανήκουν. Ένα μεγάλο βάρος, φεύγει από πάνω σας αυτή τη χρονιά, με την αποχώρηση του Κρόνου από τον Αιγόκερω. Μπορεί να περάσατε πολλές δοκιμασίες, μπορεί να βγήκατε πληγωμένοι από κάποιες καταστάσεις, ίσως πληρώσατε ένα πιο ακριβό τίμημα από αυτό που θα έπρεπε, όμως, μέσα στο 2021, θα νοιώσετε πως επί τέλους ανακάμπτετε και θα ορθώσετε το ανάστημά σας.

Λέων: Έχοντας σωστούς συνεργάτες και ανθρώπους εμπιστοσύνης, θα μπορέσετε να κρατήσετε ισορροπίες σε όλους τους τομείς. Τη νέα χρονιά η προσοχή σας στρέφεται σε πολλά μέτωπα. Θα υπάρχουν φορές που θα νοιώθετε παντοδύναμοι και έτοιμοι για προκλήσεις και άλλες φορές, θα νοιώθετε αδύναμοι να αντεπεξέλθετε στις δυσκολίες. Θα είναι δύσκολο να κρατήσετε ισορροπίες και στην προσωπική και στην επαγγελματική ζωή. Ωστόσο, τώρα είναι η χρονιά που δοκιμάζεται η ευελιξία και η ικανότητά σας για συνεργασίες.

Παρθένος: Είναι μια χρονιά που θα πρωτοτυπήσετε, αλλά θα εμπλακείτε και σε περίπλοκες καταστάσεις. Την περσινή, δύσκολη χρονιά, βρεθήκατε κάτω από μια πλανητική ομπρέλα, που σας βοήθησε να αντιμετωπίσετε κάποιες δύσκολες καταστάσεις με επιτυχία. Τώρα παραμένετε σε εγρήγορση, πρωτοτυπείτε, αλλά εμπλέκεστε σε μια δαιδαλώδη κατάσταση στα οικονομικά, που θα έχει αντίπτυπο και στις σχέσεις σας.

Ζυγός: Φεύγει μια δύσκολη χρονιά και έρχεται μια χρονιά με ευκαιρίες και προκλήσεις, αρκεί να ξεμπερδέψετε με παλιές καταστάσεις. Ανήκετε σε ένα ζώδιο που έχει περάσει πολλές δυσκολίες στο παρελθόν. Η νέα χρονιά θα φέρει πιο ελπιδοφόρα μηνύματα, αρκεί να είστε ανοιχτοί σε νέες ευκαιρίες και νέες προκλήσεις και να ξεπεράσετε ό,τι σας κρατούσε καθηλωμένους στο παρελθόν. Ίσως, το κλειδί της επιτυχίας, βρίσκεται στον απογαλακτισμό σας από το οικογενειακό περιβάλλον.

Σκορπιός: Τομείς όπως, η οικογένεια και το σπίτι, θα σας απασχολήσουν έντονα τη νέα χρονιά. Την περασμένη χρονιά, βρεθήκατε κάτω από μια προστατευτική, πλανητική ομπρέλα, που δεν σας άφησε να πληγείτε έντονα, από τα δύσκολα πλανητικά φαινόμενα. Ίσως, σε προσωπικό επίπεδο, να βιώσατε έντονες ανατροπές. Τώρα, η οικογενειακή ζωή και το σπίτι, θα σας απασχολήσουν περισσότερο από καθετί άλλο.

Τοξότης: Αφήνετε πίσω σας αρκετές δυσκοίες σε οικονομικό επίπεδο και μπαίνετε με πρωτοποριακό πνεύμα στη νέα χρονιά. Αν αναζητάτε ευκαιρίες για να ξεχωρίσετε, για να αναδειχθείτε και να βρεθείτε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, θα υπάρξουν πολλές μέσα στη νέα χρονιά για εσάς. Περάσατε δύσκολες καταστάσεις μέσα στο 2020, κυρίως σε θέματα οικονομικά. Μολονότι, τα ζητήματα αυτά, δεν θα σας εγκαταλείψουν πλήρως, μπαίνετε στη νέα χρονιά με πρωτοποριακο πνεύμα.

Αιγόκερως: Η νέα χρονιά, θα είναι χρονιά ανάκαμψης για εσάς. Θα δείτε τα πράγματα σίγουρα, με περισσότερη αισιοδοξία. Μπορεί τα προβλήματα για εσάς να μην έχουν τελειώσει, όμως απαλάσσεστε από βάρη, που κουβαλούσατε το 2020 και σας έκαναν να χάνετε το κουράγιο και την αισιοδοξία σας. Τώρα, θα σας απασχολήσουν περισσότερο τα οικονομικά και η προσπάθειά σας να ανακάμψετε.

Υδροχόος: Η νέα χρονιά, θα είναι χρονιά σταθμός για εσάς. Θα υπάρξουν οι ευκαιρίες, αλλά δεν θα λείψουν και οι αντιφάσεις. Είτε το επιδιώκετε είτε όχι, βρίσκεστε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτή τη χρονιά, η οποία χαρακτηρίζεται από αντιφατικές πλανητικές τάσεις για εσάς. Από τη μία παίρνετε θάρρος και νοιώθετε ευνοημένοι από ευκαιρίες, από την άλλη το τίμημα που πρέπει να πληρώσετε για την επιτυχία σας πέφτει βαρύ. Πάντως, το 2021 θα είναι για εσάς, χρονιά – ορόσημο.

Ιχθύες: Το ένστικτο, είναι αυτό που σας βοηθά τη νέα χρονιά, κατά την οποία θα αφήσετε πίσω σας, ό,τι σας βαραίνει. Μέσα στη νέα χρονιά, θα χρειαστεί να περάσετε αρκετό χρόνο απομονωμένοι και θα επιδιώξετε μια ενδοσκόπηση, με διάθεση και τάση, να αποτινάξετε τα βαρίδια του παρελθόντος και να κοιτάξετε το μέλλον με αισιοδοξία. Παραμένετε ιδεολόγοι, δημιουργικοί και πορεύεστε με ένα ισχυρό ένστικτο.

