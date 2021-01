Κοινωνία

Καταδίωξη διαρρηκτών από μπαλκόνι σε μπαλκόνι

Αλωνίζουν οι διαρρήκτες παρά το lockdown.

Πηδώντας από μπαλκόνι σε μπαλκόνι τρεις επίδοξοι διαρρήκτες επιχείρησαν να διαφύγουν τη σύλληψή τους, όταν έγιναν αντιληπτοί και κινητοποιήθηκε η αστυνομία. Εγκλωβίστηκαν, όμως, και τελικά όποτε οι αστυνομικοί τους πέρασαν χειροπέδες. Πρόκειται για δύο Έλληνες κι έναν αλλοδαπό, που τα ξημερώματα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς αποπειράθηκαν να διαρρήξουν διαμέρισμα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, αφού πρώτα αναρριχήθηκαν στο μπαλκόνι του.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, ενώ από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι εις βάρος του αλλοδαπού εκκρεμούν καταδικαστικές αποφάσεις για ληστείες και κλοπές.

Επιπλέον, βρέθηκαν πάνω τους χρήματα κι ένας χρυσός σταυρός, την κατοχή των οποίων δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν.